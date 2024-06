Mattino 4, polemiche per le dichiarazioni di Roberto Poletti. Nel talk show di Rete4 ci sono spesso ospiti e argomenti che fanno discutere. Nelle settimane scorse Federica Panicucci e il collega hanno parlato ad esempio del caso della presunta veggente di Trevignano, Gisella Cardia. Ci sono stati diversi momenti di tensione con l’inviato che ha rischiato di essere preso a sassate o investito.

Per non parlare di quello che accade in studio. Pochi giorni fa Federica Panicucci ha preso le distanze da Roberto Poletti che aveva utilizzato un’espressione forte su alcuni tiktoker. Stavolta si parla di diete e della fatidica prova costume. L’estate è arrivata e in molti vanno a trascorrere un po’ di ore o giorni di relax al mare. Ma sono in forma? L’inviato è andato ad intervistare alcune persone per le vie di Milano.

Leggi anche: “Lo dico con molto dispiacere”. Mattino 4, l’annuncio di Roberto Poletti in diretta spiazza il pubblico





Roberto Poletti e l’intervento che fa discutere

Ad un certo punto l’inviato ha incontrato due persone che erano sedute ad un bar e bevevano bevande zuccherate. Sicuramente non sembravano preoccupate per la linea così l’opinionista di Mattino 4 Patrizia Groppelli ha commentato: “Sono felici, ma ragazzi questi due signori qua sono felici, mica come tutti quelli a dieta che hanno il muso, la piva e si alzano la mattina già inca***ti… Ma scusate?!”.

Poco dopo Roberto Poletti è intervenuto esprimendo la propria opinione sulle parole dell’opinionista: “Volevo dire alla Groppelli che quel signore sarà pure felice, ma se beve altri cento di quei drink lì finisce dritto, dritto all’ospedale e lo dobbiamo curare per obesità a carico del sistema sanitario nazionale… È quindi un costo per tutti i cittadini”.

Parole molto dure che hanno provocato la reazione della Groppelli: “Però a me non sembra che il signore sia obeso eh, dai”. A questo punto anche Federica Panicucci ha detto la sua ribadendo l’importanza dell’alimentazione per la propria salute: “Il volersi bene è fondamentale, come ovviamente curare la propria alimentazione”.

“Ti assumi le responsabilità di ciò che dici”. Mattino 4: Poletti durissimo, Panicucci si dissocia