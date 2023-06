“La tua vita sta per cambiare”. Mattia Zenzola, la carriera decolla: arriva una chiamata bomba

Mattia Zenzola, dopo la vittoria ad Amici 22 arriva una grande notizia per il ballerino: la sua carriera ora decolla. Sono passati quasi due mesi dal trionfo nel talent, un trionfo che Mattia ha spiegato di aver razionalizzato solo in un secondo momento. Nei giorni scorsi ha voluto, poi, fare il suo personale in bocca al lupo a chi sta per affrontare i nuovi casting. “Eccoci qua, dove tutto ebbe inizio. Rivedere questo video a due anni di distanza e riascoltare la mia voce che trema dall’emozione mi fa ritornare a quel giorno d’estate, durante il mio primo casting”.

“La felicità di essere lì, la paura di non essere abbastanza, il battito del cuore accelerato che ti mozza il fiato, le gambe che tremano, il timore di non ricordare le coreografie, le attese piene di passi avanti e indietro aspettando il mio turno, la forza cercata e rubata dagli apparenti sguardi sicuri degli altri candidati. Sensazioni che ogni ballerino prova prima di un’esibizione o un casting”.





Mattia Zenzola, pronto un posto nella prossima edizione di Amici

“Ed oggi eccomi qua, ancora incredulo dopo un lungo percorso di crescita umana e professionale per la quale non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia di @amiciufficiale E oggi volevo fare un grandissimo augurio a tutti i ragazzi che si apprestano a sostenere un estate di casting. Non smettete mai di abbracciare il vostro coraggio”.

Il futuro di Mattia sembra ancora legato ad Amici. Mattia Zenzola ha trovato anche il tempo per una diretta Instagram con Fq Magazine in cui ha raccontato di essere pronto a scendere in campo. Nelle scorse settimane era circolata la notizia di una chiamata direttamente da Maria De Filippi per prendere parte alla prossima edizione.

Una possibilità che cha visto Mattia entusiasta: “E’ diventata la mia seconda famiglia. Io lì sto davvero bene quindi sarei super contento, onorato e felice”. Insomma, ormai si attende solo l’annuncio e per Mattia si apriranno, di nuovo, le porte delle scuola stavolta in una veste diversa. La sua vita ora cambia davvero.