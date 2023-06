Come rovinare una giornata di festa; le immagini di quello che è successo ieri pomeriggio in piazza duomo a Milano, durante il concerto LoveMi 2023 stanno facendo il giro della rete sollevando una ventata di disgusto. Organizzato da Fedez e J-Ax il Love Mi è un concerto di beneficienza i proventi del quale saranno devoluti all’associazione Andrea Tudisco OdV, che opera con l’obiettivo di garantire l’assistenza sanitaria e il diritto alla salute dei bambini.

La realtà è nata nel 1997 per onorare la memoria del piccolo Andrea, un bambino vivace e socievole a cui cinque anni prima era stata diagnosticata una leucemia linfoblastica. Durante il ricovero in ospedale Andrea chiese alla mamma Fiorella di aiutare i genitori del bambino che stava nel letto accanto, che venivano da lontano e non avevano un posto per dormire.





LoveMi 2023, insulti dal pubblico a Annalisa e Orietta Berti

“Sono contento di essere andato nella sede dell’Associazione, è stato emozionante incontrare i loro piccoli ospiti, le loro famiglie e aver avuto l’occasione di conoscere le persone che hanno dato vita a questa realtà” aveva detto Fedez che nei mesi scorsi ha fatto visita al casale di via degli Aldobrandeschi a Roma. Meno contento sarà stata si quello che è successo dopo.

Insieme a Fedez, sul palco di Piazza Duomo, sono salite alcuni tra i più importanti nomi della scena musicale italiana: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.

Il degrado della nuova generazione (non per tutti fortunatamente) 🤮 pic.twitter.com/ZB0FwxcOqZ — AMICI NEWS (@amicii_news) June 28, 2023

Un parterre di stelle che non ha fermato gli stupidi tra il pubblico. In un video, infatti, si vedono gruppi di ragazzini che insultano gli artisti. Per prima cosa vengono dette della cattiveria a Orietta Berti. In seguito a essere colpita dagli insulti è Annalisa per il semplice fatto di non aver letto un cartellone scritto da loro. Per tale ragione le viene detto: “Vaffanlo meda, testa di cao, pu*ana“. La stessa cosa, senza motivo apparente, viene fatta anche a Mariasole Pollio. E neppure Fedez è stato risparmiato.