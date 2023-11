Matteo Ranieri è un ragazzo ben noto al pubblico di Uomini e Donne: classe 1992, è da tutti conosciuto per essere stato un corteggiatore e poi tronista del dating show di Maria De Filippi. Era il 2021 quando si è presentato per la prima volta nello studio per conoscere Sophie Codegoni e alla fine fu proprio lui a essere scelto dall’influencer che da pochi mesi è mamma di Celine Blue, la figlia avuta dall’ormai ex compagno Alessandro Basciano.

Perché tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri la storia è durata poco lontano dalle telecamere. I due hanno infatti deciso di lasciarsi per incompatibilità caratteriale, ma un anno dopo riecco lui nello studio che gli ha dato la popolarità ma questa volta è tornato in veste di tronista. Alla fine ha scelto Valeria Cardone. Ed è diventato tanto amico di Luca Salatino con cui ha poi chiuso i rapporti poco prima dell’ingresso di lui al GF Vip.

Matteo Ranieri, scoop: “Con una dama del trono over”

Dopo un lungo periodo lontani, i due ex protagonisti di Ued hanno deciso di riappacificare e oggi sono tornati a essere tanto amici. “Quando ci siamo visti ci siamo emozionati, sembravamo proprio una coppia. Io gli ho detto che mi sentivo un po’ strano e lui ha risposto ‘A me non sembra passato neanche un minuto’. Ha ragione, lui non è cambiato di una virgola“.

Ma oggi si torna a parlare di Matteo Ranieri per un gossip amoroso. Non c’è ancora alcuna conferma ma sembra che al momento si stia frequentando con una dama del Trono Over. Non è notizia certa perché lo spiffero arriva da un utente dei social, che ha inviato la segnalazione agli esperti del gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Entrambi hanno pubblicato l’indiscrezione tra le rispettive Storie di Instagram ma oscurando il nome della presunta dama che sarebbe legata a Matteo Ranieri. Nel messaggio si legge, però, che l’ex tronista è stato avvistato con questa persona mentre passeggiavano abbracciati. Tra loro ci sono state anche effusioni, come un bacio sul collo e coccole varie: “Erano molto carini”.