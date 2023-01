Striscia la notizia arriva a Campobello di Mazara, la cittadina in provincia di Trapani che è stato il luogo dove ha vissuto di recente il boss Matteo Messina Denaro, catturato dopo 30 anni di latitanza. Gli inquirenti hanno trovato tre covi dove il capomafia si rifugiava: il primo, scoperto il 17 gennaio, è l’appartamento in cui il boss ha vissuto negli ultimi sei mesi. Il secondo è invece un bunker, un ripostiglio nascosto, all’interno di un’altra casa. Il terzo è ancora una volta un appartamento, a poche centinaia di metri dal primo, che Messina Denaro avrebbe occupato fino allo scorso giugno.

Il Tg satirico si è recato a Campobello di Mazara con l’inviata Stefania Petyx, nota per registrare i propri servizi dalla Sicilia accompagnata da un bassotto. Questa volta, però, le cose non sono andate bene. Infatti l’inviata stava svolgendo una missione: chiedere ai cittadini di Campobello un selfie contro la mafia. Tuttavia la donna non ha ricevuto solidarietà dai campobellesi: è stata spintonata e quasi investita da un motorino di uno dei residenti a cui aveva chiesto un parere.

Leggi anche: “Ti uccido”. Choc a Striscia la Notizia, la terribile aggressione: immagini vergognose





Campobello di Mazara, aggredita Stefania Petyx di Striscia

Nella puntata di giovedì 26 gennaio di Striscia la notizia sono andate in onda le primissime immagini dell’aggressione subita dall’inviata, mentre il servizio completo andrà in onda nella puntata di venerdì 27 gennaio, sempre su Canale 5. Come scrive il portale castelvetranonews.it, il fatto è avvenuto in Via Garibaldi. Sembra che l’inviata palermitana di Striscia abbia provato ad intervistare i passanti per sapere la loro opinione sull’arresto di Messina Denaro quando, per motivi in corso d’accertamento, l’uomo è andato in escandescenza.

Il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, si è scusato con l’inviata di Striscia la notizia e con il Tg satirico di Antonio Ricci dopo l’aggressione davanti al bar Genco da parte di un cittadino a bordo di una bici elettrica. “A Stefania Petyx e a tutta la redazione di “Striscia la notizia” rivolgo le mie scuse, scrive il primo cittadino. “Stamattina invierò una nota di scuse ufficiali a nome della città all’intera redazione di ‘Striscia la notizia’”.

Alla Petyx è arrivata la solidarietà anche del circolo PD locale: “L’increscioso episodio non può e non deve infangare una intera comunità che sta cercando di rompere gli schemi legati a pregiudizi e luoghi comuni, che da sempre gravano sul nostro territorio. Stefania Petyx, grazie per tutto quello che fa per la nostra terra. La Campobello onesta è con Lei”.