“Stava con lei, notate quel particolare”. UeD, segnalazione-bomba sull’ex tronista Matteo Fioravanti

È durata come un gatto in tangenziale la storia d’amore tra il tronista di Uomini e Donne Matteo Fioravanti e la corteggiatrice Noemi Baratto. La scelta anticipata del romano aveva fatto sognare i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, convinti che tra i due potesse nascere qualcosa di vero e puro.

Ma le cose sono andate in un’altra direzione e dopo la scelta sono state tante le voci sulla crisi di coppia, confermata da Matteo Fioravanti solo due giorni fa: “Faccio questo video perché ve lo meritate, per i messaggi che mi avete mandato, per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno a me e a Noemi”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne in un video pubblicato su Instagram.

UeD, segnalazione sull’ex tronista Matteo Fioravanti

“Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata. Non entrerò tanto nel merito perché ho rispetto per lei e per me. Sicuramente sapete che ho fatto una scelta molto anticipata, ma non mi pento di nulla di tutto quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte”.





E ancora: “Sono iniziate a uscire toppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dirò qui, per rispetto di entrambi. Ci abbiamo provato veramente tanto entrambi, fino all’ultimo. Non siamo due persone false. Vi ringrazio a tutti per i messaggi che mi mandate, – ha concluso Matteo Fioravanti – vi voglio veramente tanto bene”.

A 24 ore dalla conferma, Deianira Marzano ha pubblicato il video-segnalazione arrivato da una sua ‘talpa’ in cui l’ex tronista si trova in discoteca in compagnia di una ragazza. L’influencer napoletana fa notare anche un particolare: “Che poi aveva la stessa camicia del video di oggi, segno che immaginando uscissero queste foto ha pensato bene velocemente di annunciare la fine. Ovviamente Matteo non voleva far sapere ancora che la storia era finita”.