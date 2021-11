“Una cosa strana…”. Matteo e Noemi, zero imbarazzo: cosa è successo dopo la scelta a sorpresa

Uomini e Donne, continua la love story più chiacchierata di sempre. I riflettori restano accesi sulla nuova coppia che non troppe settimane fa ha lasciato insieme lo studio di Maria De Filippi. Ed è ancora il magazine del programma a raccogliere le loro dichiarazioni sugli sviluppi di un amore che sembra davvero promettere per il meglio.

Un solo mese dalla scelta di Matteo Fioravanti. Il tronista fare sul serio con la Noemi Baratto, con la quale non fa che trascorrere ogni giorno insieme. La coppia è inseparabile e la loro quotidinità non sembra essere turbata da nessun dubbio. Lo ha raccontato Matteo, con parole ancora intrise di emozione.

“Non capivo nulla, continuavo a pensare che non fosse possibile che, dopo appena un mese e mezzo, mi piacesse così tanto una persona. Non volevo affrontare questa verità, però più guardavo Noemi più volevo portarla a casa. Provo qualcosa di forte e non mi viene in mente nessun motivo per cui possa stufarmi di lei”.





La parole dell’ex tronista hanno trovato un incoraggiamento anche in Noemi che ha così ammesso: “Nei primi quindici minuti credevo volesse abbandonare il trono, perché non provava niente per nessuno, ero nel panico”.

“Non c’è mai stato imbarazzo, siamo entrati immediatamente in sintonia. La cosa più strana è stata svegliarci l’uno al fianco dell’altra la mattina successiva” e ancora: “Dal primo giorno che l’ho vista penso solo a quando sia bella. Mi sento la persona più felice del mondo. È stato un salto nel vuoto ma non ho ripensamenti…È l’ideale di donna che ho sempre descritto alla mia famiglia e ai miei amici, e ora l’ho trovata ed è accanto a me”.