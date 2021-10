Che fine fanno le coppie di “Matrimonio a prima vista”? Nel programma, come saprete, avviene un vero esperimento sociale. Due perfetti sconosciuti si sposano, senza essere mai usciti prima insieme. Ma cosa succede quando le telecamere si spengono. Beh, in molti casi le coppie non sopravvivono. C’è però anche chi non solo non lascia, ma raddoppia.

Parliamo ad esempio di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti che rappresentano l’unica coppia rimasta insieme della sesta edizione del programma. Nell’ultima puntata dello show, addirittura, avevano manifestato già l’intenzione di allargare la famiglia. “Ci vediamo tra 9 mesi, quando sarai incinta”, ha detto Francesco salutando gli esperti. Non solo, i due hanno anche annunciato l’intenzione di voler organizzare un secondo matrimonio: sarà una festa con amici e parenti e con un grande ricevimento.

In “Matrimonio a prima vista” abbiamo conosciuto anche Francesca Musci e Stefano Protaggi. I due si sono sposati e sono stati insieme molti anni. Poi, pochi mesi fa, si sono lasciati. Francesca ha iniziato a frequentare Andrea Ghiselli conosciuto proprio durante il programma. Lui si era sposato con Nicole Soria ma la relazione non era durata. Dopo una breve storia con Sitara Rapisarda ecco l’incontro con Francesca. Tutto sembrava filare per il verso giusto tra i due, poi però qualcosa si è rotto.





Francesca Musci e Andrea Ghiselli non stanno più insieme e sui social è iniziata una vera battaglia tra i due. Lui accusa lei di vittimismo, lei accusa lui di violenza psicologica. “Spero di chiudere questa pagliacciata. Mi aspettavo una persona molto più matura, ma a certi atteggiamenti avevo capito che non si può pretendere più di quel tanto… Io non cado mai nelle provocazioni, lo sapete in questi anni quante ne ho avute ma io non cado mai in questa fognatura, però sono stufa che persone cattive – perché questa è cattiveria – passino per sante e io odio questo. Sia chiaro, odio l’atteggiamento, non la persona”.

Dopo queste parole Andrea Ghiselli ha voluto replicare: “Cara Franci ho visto le tue ultime storie… beh che dire? La verità la sappiamo solo noi perché in teoria questa storia l’abbiamo vissuta solo noi e sai bene che non parlo e non parlerò mai per rispetto tuo e della tua famiglia. Entrambi pensavamo di avere persone diverse davanti, ma non sempre la vita va come si spera. La chiudo qua perché non ho né tempo né voglia di continuare con giochini e frecciatine per uscirne bene sui social (perché qua sei un leone). Ti auguro il meglio e di trovare quello di cui sei in cerca (se non ce l’hai già). Sarai comunque una delle cose più belle che mi siano mai capitate”.