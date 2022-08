Matrimonio a prima vista, è scandalo. È iniziata la sesta stagione, per ora in onda, a pagamento, solo sulla piattaforma Discovery Plus, dove ogni settimana vengono caricati i nuovi episodi, che a ottobre andranno in onda, gratuitamente, su Real Time. Ma come sempre l’attenzione dei telespettatori è molto alta e le indiscrezioni sulla trasmissione sono tantissime.

Lo scandalo è arrivato a metà percorso delle coppie, durante la luna di miele e gli esperti Nada Loffredi , la sessuologa che ha il delicato compito di valutazione i candidati sotto un profilo di affinità sessuale al fine di creare la giusta alchimia nella coppia. Mario Abis , il sociologo che aiuterà le coppie ad interpretare nel modo migliore i loro rapporti sociali partendo dal contesto sociale che li circonda e Andrea Favaretto , life coach ed esperto di comunicazione, hanno preso una decisione pesantissima per una delle coppie. Ma andiamo con ordine. Lucas e Carolina, protagonisti di questa nuova stagione sono stati sorpresi ad accordarsi durante le riprese di Matrimonio a prima vista. Convinti di avere i microfoni chiusi, hanno iniziato a bisbigliare ma inevitabilmente le loro parole sono arrivate a tutti.





Matrimonio a prima vista, Lucas e Carolina espulsi dal programma

Nel video, pubblicato sul canale Youtube di Matrimonio a prima vista, i due vengono raggiunti dalla troupe della redazione del programma per le riprese. “Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…”, ha detto Carolina ignara che le sue parole erano registrate. ”Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st…nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare”.

“Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: ‘Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più st….za’. E ti ho detto: ‘Guarda, ho capito’. Per venirti incontro ti ho detto: ‘Anche io ho una situazione’. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig..o o brutto, non me ne frega un ca…o!”, ha detto Lucas. Come detto, il filmato di Matrimonio a prima vista è diventato di dominio pubblico e dopo i fatti, gli esperti hanno deciso di squalificare la coppia.

Gli esperti di Matrimonio a prima vista Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto hanno parlato con la coppia e, anche di fronte ad alcuni tentativi di giustificazione, andati malissimo, hanno deciso di ‘eliminare’ Lucas e Carolina a causa del loro comportamento per rispetto delle altre due coppie che stanno partecipando alla trasmissione, di coloro che sono stati scartati in fase di casting e dei telespettatori.

Fiocco celeste a Matrimonio a prima vista: è nato Riccardo, il primo figlio della coppia