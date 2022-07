“È lui!”. Matrimonio a Prima Vista 9, la scoperta su uno degli sposi

Matrimonio a Prima Vista 9 è iniziato e il pubblico di Discovery Plus sta conoscendo i protagonisti e quindi le coppie. Tra questa anche quella composta da Alex e Michela. Lui ha 34 anni, è di Roma e, si legge nella descrizione, ha da poco lasciato la gestione di un’attività e momentaneamente fa consegne per un’azienda privata.

I suoi sono separati, ma ha con entrambi un bellissimo rapporto. Ha una sorella più piccola con cui va molto d’accordo. Dal buon cuore e la vena esuberante, ama gli imprevisti. Inoltre adora gli animali, giocare a calcio ed è grande tifoso della Roma. Anche Michela di Matrimonio a prima vista 9 ha 34 ed è di Roma.





Matrimonio a prima vista 9: la scoperta su Alex

Ostetrica da anni, sta prendendo una seconda laurea per diventare strumentista in sala operatoria. È figlia unica, la mamma è la sua vita e si vogliono molto bene, ma è tanto legata anche alla nonna Enny e al nonno Dino. Determinata e sensibile, è appassionata di balli latino-americani e di viaggi e solitamente le piace uscire con gli amici.

Alex e Michela di Matrimonio a prima vista 9 hanno una percentuale molto alta di affinità ma è presto per sapere come andrà a finire. Ma si sta parlando di lui perché già apparso in un’edizione precedente, seppur in una veste diversa: Alex aveva partecipato alla sesta in qualità di amico di Francesco Muzzi che aveva conosciuto in quegli episodi Martina Pedaletti.

Questa coincidenza ha infastidito uno degli ex protagonisti del reality Marco Rompietti, che in quell’anno aveva partecipato come sposo e tramite l’hashtag #divorzioaprimavista ha fatto sapere: “Non vi nego che questa cosa mi ha infastidito. Le ultime stagioni, seppur carine, sono state prevedibili, diventa tutto un po’ banale. Tutto mi sarei aspettato tranne che vedere una persona che in qualche modo ha fatto parte del programma. Se Alex è amico di Francesco, qualcosina in più rispetto al suo percorso saprà, mi viene da pensare che Alex possa avere un piccolo vantaggio. È chiaro che conosce dei retroscena, degli stratagemmi legati a come comportarsi davanti alle telecamere”.

