Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sposati dallo scorso maggio, sono una delle coppie del reality The Couple. La loro partecipazione al programma che ha visto il ritorno di Ilary Blasi in televisione non sorprende, visto che la loro sintonia è evidente e, come raccontato dall’ex miss in più occasioni, quello con il ballerino noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a Ballando con le stelle è stato un vero colpo di fulmine.

Dopo la storia con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha conosciuto il ballerino ed è scoppiata la passione. Manila e Stefano sono usciti allo scoperto dopo una serie di voci che circolavano sula crisi con il compagno. Manila e Stefano sono una delle coppie protagoniste della prima stagione di “The Couple – Una vittoria per due” e sono gli unici tra i concorrenti ad essere già sposati ma fuori dalla casa la showgirl può contare sul supporto delle sue migliori amiche.

The Couple, Manila Nazzaro parla delle amiche vip

Angela Melillo, Matilde Brandi e Milena Miconi sono le migliori amiche di Manila e spesso il gruppo di mostra insieme sui social. Momenti felici ma anche difficili, quando le quattro amiche si riuniscono per farsi forza. Come tutti sanno, Angela Melillo, Matilde Brandi e Milena Miconi sono state protagoniste del Bagaglino e showgirl e si sono conosciute con Manila da giovani. Ma il loro rapporto è cambiato nel tempo. A parlare delle sue amiche vip ci ha pensato la Nazzaro a The Couple.

“Appena mi succede qualcosa io devo subito dirla a loro e loro mi danno consigli e io mi fido molto“, ha spiegato Manila Nazzaro. “Anche nel nostro ambiente c’è rivalità o anche competizione. Per esempio, io con delle mie più care amiche, sto parlando con Milena Miconi, Matilde Brandi, Angela Melillo, cioè noi ci siamo rincontrate avanti con l’età, quando abbiamo, in qualche maniera… posso dirlo, un po’ deposto le armi, facendo tutte lo stesso lavoro. La competizione c’era, che comunque è una cosa naturale e anche sana, ma il nostro lavoro, in qualche maniera ci faceva guardare in maniera scettica l’una con l’altra“.

“Io ho vinto Miss Italia 25 anni fa e poi ho cominciato a lavorare in tv come loro e quindi frequentavo lo steso ambiente. Se in altri settori non c’è competizione? Oddio, dipende dalle persone. Posso dirti, anche tra di noi c’è stata sempre una grande competizione, però sana, di grande rispetto, ma quando proprio poi la vita ci ha avvicinato, perché abbiamo avuto gli stessi dolori, poi la vita è sempre quello, gira e rigira. Io non sono cresciuta con loro, io sono arrivata a Roma 20 anni fa, quindi comunque ci siamo avvicinate dopo“.