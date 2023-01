Masterchef, l’aspirante chef Franco distrugge i giudici. Nessuno aveva mai osato tanto (VIDEO)

Masterchef, il botta e risposta tra aspirante chef e giudici. Un talent show che continua ad appassionare il pubblico e che concede sempre momenti di qualità, non solo a tavola. Aspiranti chef che competono tra di loro per aggiudicarsi il voto favorevole della giuria, ma non sempre tutto procede ‘liscio’, soprattutto quando le osservazioni diventano particolarmente ‘severe’.

Botta e risposta tra concorrente e giudici di Masterchef. Tutto sarebbe avvenuto quando i voti espressi avrebbero condotto al momento più difficile, quello dell’eliminazione di un concorrente. Nello specifico stiamo parlando dell’addio al talent show di Franco Girardi, che non avrebbe lasciato il programma senza prima rivolgere una stoccata senza precedenti ai giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

Botta e risposta tra concorrente e giudici di Masterchef. La replica di Cannavacciuolo

"Ogni tanto ricordatevi che davanti a voi non ci sono solo degli aspiranti chef, ma delle persone", sarebbero state le parole di Franco Girardi che non potevano che andare incontro alla replica degli interessati. Ha dunque preso parola Cannavacciuolo: "Se noi non tenessimo in considerazione il fatto che abbiamo davanti delle persone, credetemi, su quella balconata non ci sarebbe nessuno". Una risposta da vera stella Michelin, anzi 3.

E a proposito dei giudici del talent, non troppo tempo fa sarebbe stato Bruno Barbieri ad aver ammesso che con Cannavacciuolo e Locatelli il clima è ben più disteso. Gli chef infatti pare si frequentino anche fuori dal set. Una complicità che troverebbe dunque riscontro anche davanti alle telecamere del programma e che definirebbero un trio di professionisti decisamente impeccabile.

“Sono più ironici e divertenti”, ha detto sui suoi attuali colleghi Bruno Barbieri al Corriere. C’è un feeling particolare tra Barbieri e Cannavacciuolo, mentre Locatelli è quello che cerca di tenere le fila. E per fortuna c’è lui, altrimenti “io e Antonino scherzeremmo dalla mattina alla sera”, ha raccontato. C’è più complicità tra loro come giudici di Masterchef, niente litigi anzi pranzi e cene insieme: “Sono stato nel ristorante di Antonino e quel giorno hanno cucinato per me lui e proprio Locatelli. A un certo punto mi sono anche preoccupato del conto. Mi sono detto: se qui mi fanno pagare sono rovinato… Ecco, loro sono bravi bravi. Per me Antonino oggi vale tre stelle, ha una marcia in più”.