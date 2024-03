Massimo Giletti, spunta nuova indiscrezione sul suo futuro. Negli ultimi giorni si è parlato molto della carriera del popolare giornalista e conduttore. Dopo ben sette anni il volto noto è tornato in Rai con lo speciale “La tv fa 70“, dedicato appunto ai 70 anni della televisione. Anche in questo caso, comunque, non sono mancate le polemiche. Massimo Giletti, infatti, aveva invitato nello show anche Fabio Fazio il quale però ha declinato l’invito.

Con suo grandissimo rammarico, tanto che Giletti ha dichiarato: “Lo avrei voluto nel programma e gli ho scritto…Penso sia un personaggio importante per la tv e mi sarebbe piaciuto raccontare la sua qualità e bravura. Non ha accettato e mi ha lasciato amareggiato umanamente, perplesso, peccato”. Ora spunta la voce sul futuro di Massimo Giletti.

Leggi anche: “Mi ha amareggiato”. Massimo Giletti, lo sgarbo di Fabio Fazio: “Non me l’aspettavo, davvero”





Un nuovo programma per Massimo Giletti: l’indiscrezione

Nei giorni scorsi si è parlato dell’ipotesi che Massimo Giletti potesse sostituire Mara Venier a “Domenica In“. Ma sia questa sia la voce sul possibile approdo di Barbara D’Urso in Rai sono stati smentiti da un comunicato ufficiale dei vertici di viale Mazzini. Su Giletti è uscita anche l’indiscrezione di un suo futuro su Rete4 con uno show la domenica sera. Poi, ancora, un talk show su Rai2 in prima serata. Ora ne esce un’altra.

Ovviamente si parla di ipotesi, illazioni, voci di corridoio non confermate. Proprio lui nei giorni scorsi ha dichiarato: “Quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte”. Davide Maggio ha rivelato che Massimo Giletti vorrebbe tanto lavorare con Silvia Calandrelli, direttore del canale Rai Cultura.

Proprio per questo l’esperto di tv avanza l’ipotesi che presto Massimo Giletti possa approdare proprio su Rai Cultura. Ma ci sono anche altre possibilità: “La seconda opzione prevede lo sbarco nella domenica sera di Rai3 andando, dunque, ad occupare (seppur parzialmente) lo slot che fu di Fazio e mantenendo la stessa collocazione che aveva su La7″. E poi c’è l’ipotesi del martedì sera su Rai3. Né Nunzia De Girolamo né Duilio Giammaria , infatti, con Petrolio sono riusciti a rimpiazzare con successo Bianca Berlinguer.

“Siamo amici, eppure…”. Domenica In, Mara Venier punzecchia Massimo Giletti in diretta