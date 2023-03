Massimo Giletti minacciato di morte. È lo stesso conduttore di La7 a raccontarlo pubblicamente durante la sua ultima diretta a Non è l’Arena. Parole durissime, ma che non lasciano spazio alla paura. L’uomo si occupa spesso di mafia e tenta di combatterla in ogni modo a sua disposizione. Anche durante l’ultima puntata è tornato spesso sull’argomento di Matteo Messina Denaro. Il conduttore tv ha mandato in onda un servizio davvero interessante, quello di Ismaele La Vardera, consigliere regionale in Sicilia.

Lo stesso che ha chiesto chiarezza su questo caso e soprattutto sulla presa di posizione della preside della scuola dove insegna la donna che avrebbe avuto rapporti con Messina Denaro. Una posizione definita da molti “ambigua”. Parliamo della maestra immortalata dalle telecamere mentre incontrava Matteo Messina Denaro in un supermercato e che ora si trova indagata dalla Procura di Palermo.

Massimo Giletti minacciato di morte

La donna sarebbe la figlia del boss defunto Leonardo Bonafede insegna nel plesso Catullo dal 2011, dopo essere entrata di ruolo nel 2005 a seguito di concorso pubblico. “Sino al giorno in cui l’autorità giudiziaria ha reso pubbliche la foto dell’incontro con Matteo Messina Denaro al supermercato e il contenuto delle lettere tra i due, la signora Bonafede era una docente che nulla aveva mai fatto trapelare sul luogo di lavoro – aveva spiegato la dirigente scolastica – Nessun comportamento sospetto”.

E ancora: “Ma quando abbiamo visto e saputo dei contatti con Messina Denaro siamo rimasti tutti a bocca aperta”. Ma tornando a Massimo Giletti, l’uomo in diretta ha detto: “Voglio che si sappia: io ho ricevuto una lettera molto pesante questa settimana, ieri mi è arrivata, di minacce vere, io non ho paura”.

#nonelarena Massimo Giletti: "Ieri ho ricevuto una lettera di minacce, io non ho paura. Lo dico a chi mi sta guardando. Vado avanti, che sia chiaro"https://t.co/ObLjZfQbV9 — Non è l'Arena (@nonelarena) March 26, 2023

Giletti ha fatto questa dura confessione davanti al suo pubblico, mettendo di fronte a tutti la realtà delle cose e dei fatti. Poco dopo ha aggiunto: “Lo dico a chi mi sta guardando, a chi me l’ha mandata. Non ho paura… Anche se si fanno dei nomi in questa lettera, quindi è gente che sa cosa faccio, non è una lettera così… Ma non ho paura, vado avanti, che sia chiaro, come vanno avanti i miei, ok?”.

