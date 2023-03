GF Vip 7, la scoperta dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Come ogni anno, il reality show di Alfonso Signorini rappresenta per il pubblico italiano un appuntamento imperdibile. Ogni edizione ha i suoi protagonisti indiscussi e questa volta il ‘riconoscimento’ va appunto all’ex schermitrice. Il motivo? La scoperta arriva proprio dopo la sua eliminazione dal gioco.

La scoperta dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Ebbene si, sembra proprio che il reality show di Alfonso Signorini, senza la presenza di Antonella non sia più lo stesso. Tante le vicende avvenute in questi mesi che l’hanno vista la protagonista indiscussa della casa più spiata d’Italia e questo accadeva con o senza il suo Edoardo Donnamaria al proprio fianco.

Leggi anche: “Tutto pilotato”. GF Vip 7, dall’ex concorrente accuse choc a Signorini e genitori di Antonella





La scoperta dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi: “Ascolti GF Vip 7 in calo”

Questo lo direbbero proprio i dati di ascolto tv registrati dopo la diretta quotidiana del programma che come in molti hanno sempre seguito su Mediaset Extra. Dati alla mano dunque, la scoperta riguarda proprio un evidente calo di ascolti dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Alla luce di ciò e a un passo dalla vittoria, sono in molti a chiedersi se gli autori del programma adotteranno o meno alcune strategie per rilanciare il programma.

Insomma, un calo di ascolti considerevole come si diceva all’inizio e non occorre fare altro che guardare ai numeri: il programma trasmesso in diretta su Mediaset extra, come riporta Leggo, ha registrato un netto peggioramento conquistando solo 300 spettatori e arrivando a toccare uno share di 0,01%. Eppure oltre a chi attribuisce il ‘fenomeno’ all’eliminazione di Antonella, esiste anche chi tira in ballo la squalifica di Daniele Dal Moro. Ma non solo.

Per alcuni utenti, tutto questo potrebbe avere solo un carattere temporaneo dovuto anche alla concorrenza che giorno dopo giorno il GF Vip vive con altri programmi, un’ipotesi che sposerebbe i grandi colpi di scena che concede il mondo dello spettacolo e della televisione. Non resta che scoprire quale sarò la prossima mossa degli autori della trasmissione, ammesso che avvenga.