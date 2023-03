Tra pochi giorni è prevista la serata finale del GF Vip 7. Il 3 aprile la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti con la proclamazione del vincitore. Una edizione che ha sollevato non poche polemiche a causa del comportamento di alcuni concorrenti. Fino a ora sono stati tre gli squalificati: Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Gli ultimi due sono stati espulsi solo dopo le ultime direttive di Pier Silvio Berlusconi. Troppe volgarità, comportamenti al limite e outfit non consoni per una diretta in prima serata. L’amministratore delegato di Mediaset ha chiesto un cambio di rotta anche al conduttore alle opinioniste del GF Vip 7, in particolare a Sonia Bruganelli, costretta a scusarsi in diretta per le parole pronunciate durante la puntata incriminata, quella del 3 marzo.

GF Vip 7, Wilma Goich contro i genitori di Antonella Fiordelisi

A pochi giorni dalla finalissima del GF Vip 7, una ex vippona ha rilasciato un’intervista a Giada De Miceli durante la trasmissione radiofonica “Non succederà di più” svelando retroscena pesanti sul reality show, come le continue intromissioni dei genitori di Antonella Fiordelisi e la squalifica di Daniele Dal Moro. Si tratta di Wilma Goich, cantante uscita lo scorso 23 gennaio dalla Casa dopo un percorso lungo più di quattro mesi.

“L’uscita di Antonella mi ha fatto piacere perché non la reggevo proprio. Dietro ci sono delle cose. – ha svelato l’ex vippona del GF Vip 7 – Tutto è stato gestito dai genitori, anche gli aerei. Tra Edoardo e Antonella c’era un sentimento malato, una gelosia da parte di tutti e due. Lui era geloso che si potesse avvicinare ad Antonino, che lui odiava a morte perché pensava ci fosse qualcosa e invece era tutto costruito a tavolino per farlo ingelosire. Fuori gli auguro di stabilire un equilibrio”.

Al GF Vip 7 Wilma è riuscita a guadagnarsi uno spazio importante. Fuori dalla casa ha fatto rivelazioni molto importanti sui genitori della Fiordelisi: “Quando è uscita, si è arrabbiata con i genitori. Che poi la mamma ha incitato i fan dicendo di farla uscire perché lei era già meno votata degli altri. Sapendo che non avrebbe vinto, ha detto ‘meglio farla uscire prima’. Non per tutelarla, l’ha tutelata sui voti. Già era inferiore come votazioni. La madre. Avendolo scoperto, ha prima provato a scrivere a Berlusconi.

E ancora la storia sull’ex fidanzato di Antonella, Gianluca Benincasa. Il suo ingresso al GF Vip 7 è stato bloccato per una denuncia di stalking presentata proprio dai genitori della Fiordelisi: “Lo hanno denunciato per stalking e lui non è potuto entrare, però questa è una cosa forzata perché poi lo devono provare. Come avrebbe fatto a stalkerare Antonella se lei per quattro mesi è stata nella Casa? Probabilmente lo hanno denunciato per quello che scriveva su Instagram. Non permettendo a Gianluca di entrare, hanno fatto uno smacco a Signorini. Perché quello era uno scoop. Alfonso lo ha proprio detto, – ha concluso Wilma Goich – ‘Mi hanno bruciato lo scoop’”.