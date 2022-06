Massimiliano Ossini: età, altezza, peso, moglie, figli. In inverno è protagonista negli studi televisivi di “Linea Bianca”, durante la stagione estiva è addirittura mattiniero con Unomattina Estate, avventura che da anni gli sta dando grandissime soddisfazioni. Una carriera ricca di soddisfazioni, che qualche anno fa gli ha permesso di avere un nuovo approccio alla conduzione. In una intervista concessa a Nuovo, Massimiliano Ossini ha infatti ammesso di essere felice di affrontare argomenti nuovi quali politica ed economia che in passato non aveva mai trattato.

Negli anni Massimiliano Ossini ha saputo conquistarsi un suo spazio nel piccolo schermo. È partito dalla televisione per i più piccoli come Disney Club e Disney Channel fino a Linea Bianca, programma che l’ha portato a conoscere posti incredibili dell’Italia a Uno Mattina Estate fino all’edizione 2018 del Festival di Castrocaro. Un curriculum ricco di esperienze che ha collezionato nel corso degli anni, perché oltre alla televisione il conduttore è uno scrittore e vero esperto di montagna, sua grande passione.





Massimiliano Ossini: età, altezza, peso, moglie, figli

Ma se il lavoro è sempre andato liscio come l’olio, lo stesso non si può dire per la vita privata, perché anni fa ha dovuto affrontare la malattia (un tumore) della moglie Laura (qui la notizia). Il momento drammatico è stato superato anche grazie alla tanta forza di volontà. Al settimanale Nuovo, Massimiliano Ossini ha confessato: “Attingendo forza interiore, coadiuvata dalla fede, che mi accompagna in ogni momento della vita. E anche se con la convinzione che ogni situazione va vissuta e superata, grazie soprattutto all’amore”.

Durante la stagione televisiva su RaiUno ci sono stati momenti di alta tensione per il conduttore, soprattutto con Oliviero Toscani, quando qualche anno fa lasciò lo studio di Unomattina perché non mostrarono una sua foto che ritraeva un bambino migrante morto durante un naufragio. Ora scopriamo qualche curiosità su Massimiliano Ossini, come età, altezza, peso, chi sono la moglie e i figli.

“Lavorare per sei anni a Disney Channel mi ha insegnato che davanti alla televisione ci potrebbe essere chiunque e devi prestare attenzione – aveva spiegato il conduttore – Toscani voleva che facessimo vedere la foto di un bambino morto ma la scuola era finita, avrebbero potuto vederla dei bambini e non abbiamo voluto. Lui ci ha dato degli ipocriti ma per me è ipocrisia mostrare immagini così forti per cosa? Per intenerire i cuori? Non mi piace la televisione urlata, forse porta share ma stiamo rovinando una generazione”.

Massimiliano Ossini: età, altezza, peso, moglie, figli – Sposato dal 2003 con Laura Gabrielli, il conduttore ha tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Il conduttore TV di Unomattina Estate è alto 178 centimetri e ha un peso corporeo di settantotto chili. I suoi capelli castani tendenti al biondo e gli occhi azzurri fanno di lui uno dei sex symbol della televisione italiana. È nato a Napoli il 22 dicembre 1978 ed è un ex modello.

Maria Soave: età, altezza, peso, marito, figli, Unomattina Estate