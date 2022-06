Maria Soave: età, altezza, peso, marito e figli. La vita privata e la carriera della giornalista del TG1 e conduttrice insieme a Massimiliano Ossini di Unomattina Estate, storico programma del mattino di Rai1 che accompagna il pubblico italiano con informazione, cronaca e intrattenimento.

Come raccontato in una intervista a “C’è tempo per…”, fin da bambina Maria Soave ha sognato di diventare giornalista e di lavorare in televisione. Dopo il diploma nella sua città natale ha studiato alla facoltà di Lettere Classiche presso l’Università di Perugia e nel capoluogo umbro ha frequentato anche la scuola di giornalismo radiotelevisivo, corso che ha l’obiettivo di formare giornalisti con particolare riguardo al campo specifico della radiotelevisione. Alla fine dell’esperienza nella scuola di giornalismo di Perugia, scuola frequentata da tanti cronisti italiani, Maria Soave è diventata giornalista professionista.





Maria Soave: età, altezza peso, marito e figli – È il 2003 e grazie a questo titolo Maria Soave inizia a collaborare con con diverse testate importanti come il Messaggero, il Sole 24 ore e per il gruppo Rcs Media Group, uno dei principali gruppi editoriali italiani, attivo a livello nazionale e internazionale nella pubblicazione di quotidiani e periodici e nei campi televisivo, web e raccolta pubblicitaria. Nel 2004 arriva in Rai, inizia a lavorare per il Tg3 per poi arrivare a Rai 1, dove diventa caposervizio della redazione Interni e conduttrice dell’edizione delle 13:30 del Tg1.

In una puntata della trasmissione “C’è tempo per…”, Maria Soave ha raccontato la passione per il suo lavoro: “È un lavoro importante, di grande responsabilità e comunicazione con le persone. Da bambina sognavo di fare la giornalista della carta stampata e, successivamente, televisione. Devo dire che ho vinto. Del mio lavoro mi piace rendere meno complesse le informazioni per le altre persone. Quello che mi piace meno, invece, sono gli stress incredibili a cui siamo sottoposti, dettati dalla messa in onda del telegiornale”.

Maria Soave, scopriamo anche l’età, l’altezza, il peso e qualche aneddoto sulla sua vita privata. Dal 6 giugno 2022 la giornalista affianca Massimiliano Ossini alla conduzione di Unomattina Estate, storico programma in onda su Rai Uno. Maria Soave è nata a Potenza (Basilicata) il 18 agosto 1976. Riservatissima nella sua vita privata, la giornalista ha un figlio di nome Alessandro ma, almeno sui social, non c’è traccia di alcun fidanzato o marito. Maria Soave è alta circa un metro e settanta per un peso di circa 60 chili.

