Nulla è andato come previsto. Quando il tronista Massimiliano Mollicone ha lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme a Vanessa Spoto in tanti erano pronti a scommettere sulla nuova coppia. Dopo il percorso nel dating show i due pensavano di andare a convivere, ma improvvisamente è arrivata la notizia sulla rottura. Fin qui nulla di strano, ma nelle loro ultime interviste Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto hanno dato versioni un po’ diverse sull’addio.

Fatto sta che Massimiliano e Vanessa non stanno più insieme. Anzi, pare proprio che per l’ex tronista sia già arrivata un’altra donna. In ogni caso gli occhi sono puntati su di lui che ha dichiarato di frequentare un’altra ragazza. Parole che non sono piaciute ai fan che speravano in un ritorno insieme a Vanessa. In tanti hanno notato che la nuova fiamma è arrivata fin troppo presto, subito dopo la fine della relazione con l’ex corteggiatrice.

Subito dopo la fine del rapporto Massimiliano Mollicone aveva affermato che i due si erano lasciati di comune accordo. Diversa la versione di Vanessa Spoto che ha dichiarato di essere stata lasciata. Così quando poco dopo l’ex tronista è stato visto in compagnia di un’altra donna ecco che le illazioni sono sbocciate come funghi in autunno. Massimiliano ha provato a difendersi cercando di sminuire la cosa: “Sono giovane, ho diritto di frequentare ragazze”.





Nelle ultime ore a far divampare di nuovo la polemica è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha postato una foto in cui Massimiliano Mollicone compare in compagnia di una bella bionda. Nella didascalia si legge: “Mollicone. Quando lo dicevamo noi inventavamo… evidentemente già l’aveva la biondina…”. La foto è stata pubblicata qualche ora prima dallo stesso Massimiliano che non ha voglia di continuare a nascondere la cosa. Con Vanessa è andata male, ora si volta pagina.

Chissà come reagiranno adesso i tanti fan che ancora sognavano di vedere tornare insieme Massimiliano e Vanessa. In questa foto l’ex tronista passeggia mano nella mano con una ragazza di cui non si conoscono le generalità. Pare che tra i ci sia una certa complicità, insomma la storia sembrerebbe seria. E voi cosa ne pensate? Ha fatto bene Massimiliano oppure questo allontanamento da Vanessa è fin troppo ‘sospetto’?