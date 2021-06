Massimiliano Mollicone è uscito da Uomini e Donne mano nella mano con Vanessa Spoto e a quanto pare la coppia è più affiatata che mai. Al punto che in una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo, l’ex tronista ha parlato del presente ma soprattutto del prossimo futuro. E dato un grande annuncio sulla sua storia appena nata con Vanessa Spoto: ha rivelato che a settembre i due andranno a convivere.

“Se le cose andranno bene come sta succedendo adesso, andremo a vivere insieme già a settembre”. Del resto l’intenzione della ex corteggiatrice di lasciare la sua città, Prato, già c’è e per cui si trasferirà da lui a Nettuno: “Qua non manca davvero nulla…C’è pure il mare!”, ha scherzato Massimiliano Mollicone per poi farsi serio e confessate che tra loro c’è stata un’energia del tutto speciale fin dall’inizio a Uomini e Donne.

Massimiliano Mollicone tuona su Instagram: “Fate giusto un po’ schifo”

“Questa energia mi ha permesso di non avere dubbi nel volere che lei diventasse la mia compagna di vita”, le parole di Massimiliano Mollicone che, è ovvio, è davvero molto innamorato della corteggiatrice toscana. Progetti futuri in tv? “Sarei un ipocrita se dicessi che non mi farebbe piacere continuare questa avventura. Se mi proporranno nuovi progetti, li valuterò”, ha concluso.







Finito UeD, Massimiliano Mollicone è tornato su Instagram dove sta dimostrando di essere rimasto molto legato ai suoi ex compagni di trono. A Giacomo Czerny ha recentemente commentato la dedica a Martina Grado, per esempio, ma nelle ultime ore si è sentito in dovere di difendere l’altra tronista, Samantha Curcio, dagli attacchi degli hater dopo che lo aveva già fatto il compagno di lei, Alessio Cennicola.

“Ti sei sempre sentita una sfigata a stare in posa perché sei grassa – ha scritto un utente a Samantha Curcio – Infatti ha solo foto in primo piano! E poi non vedi che certi abitini non puoi permetterteli? Sei ciccia bassa e tozza, con la gamba corta e i polpacci più caviglie grandi! Caz* capiscilo, no? Usa abbigliamento consono, non vedi? Mah”. E Massimiliano Mollicone non è riuscito a restare in silenzio: “Fate giusto un po’ schifo” ha commentato ripostando quel messaggio per difendere l’ex compagna d’avventura.