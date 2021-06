A Uomini e Donne Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto e, a giudicare dalle foto social ma anche dalle ultime interviste rilasciate da entrambi, tra tronista e corteggiatrice le cose procedono alla grande. Proprio come gli altri due tronisti dell’ultima stagione, Samantha Curcio e Giacomo Czerny, e le rispettive scelte, dunque Alessio Cennicola e Martina Grado, anche loro non si sono più staccati da quando hanno lasciato lo studio di Maria De Filippi.

Tanto più che, parole di lui, se tutto procede come ora a settembre andranno a convivere. Massimiliano Mollicone ha preferito Vanessa a Eugenia Rigotti, l’altra sua pretendente che anche il giorno della (non) scelta non ha nascosto tutta la sua delusione. Poi, poche ore dopo, si era confidata con i giornalisti di UeD Magazine e rivelato che, nonostante tutto, non si è pentita del suo percorso.

Massimiliano Mollicone, perché non ha scelto Eugenia Rigotti a UeD

“Non porto rancore a Massimiliano – ha detto Eugenia Rigotti – Non provo né dolore né tristezza perché sono sempre stata pronta a questa eventualità e mi sono riuscita a proteggere. Certamente c’è il dispiacere di aver perso una bella persona con un’anima buona, ma ne troverò sicuramente un’altra in grado di apprezzarmi. Da qualche settimana mi aspettavo questo finale”.





“La mia testa non ha mai smesso di mettermi in guardia e rimproverarmi. Avevo bisogno, e ho voluto, farmi guidare più dal cuore. Lo rifarei”, la conclusione della corteggiatrice trentina. Ora, a distanza di settimane, è Massimiliano Mollicone a tornare sull’argomento. Nell’intervista di coppia con Vanessa rilasciata al settimanale Mio ha svelato il vero motivo per cui non ha scelto Eugenia.

“La relazione con lei (Eugenia, ndr) sarebbe stata più serrata perché a volte in esterna capitava che lei dimostrava questo attaccamento nei miei confronti, era più possessiva. Vanessa non lo è e questi sono gli anni più belli è giusto avere i propri spazi”, ha svelato il tronista che, come detto, è innamoratissimo di Vanessa e si gode a pieno questa nuova, bellissima storia d’amore nata sotto le telecamere di Canale 5.