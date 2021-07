Le smagliature un fenomeno caratterizzato dallo stiramento e dalla rottura delle fibre di collagene ed elastina che mantengono l’elasticità della pelle. Insorgono nella pubertà, in gravidanza e anche quando si hanno rapidi mutamenti di peso. Se fino a qualche anno fa le star ritoccavano le foto per apparire perfette, ormai è moda mostrarsi al naturale con le imperfezioni.

Lo scorso anno, per esempio, sui social spopolava l’hashtag #loveyourlines (ama le tue linee), con foto in cui le donne, anche le più famose, mostravano orgogliose le proprie smagliature. Una delle prime a sdoganarle sui social è stata modella Ashley Graham, che qualche anno fa ha postato sul suo profilo Instagram una foto nella quale appariva con forme morbide e smagliature sulla parte bassa del ventre.

Anche alcune aziende del mondo della moda si sono schierate dalla parte del body positive e ormai non è raro trovare le modelle che indossano gli abiti in vendita con smagliature, qualche chilo in più e con la cellulite in bella mostra. Un messaggio che incoraggia le donne a non nascondersi e a mostrare qualcosa di estremamente naturale e comune.





Sulla scia di questo messaggio anche una corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una Instagram story in cui mostra le sue smagliature. Si tratta di Martina Grado, scelta di Giacomo Czerny, che sui social ha scritto: “Credo non servano parole per farvi arrivare il concetto”.

Intanto la storia tra i due prosegue a gonfie vele. Una volta usciti dal dating show di Maria De Filippi il tronista ha accettato un’offerta di lavoro della conduttrice – lui fa il videomaker – e di recente ha parlato della fidanzata: “È’ un po’ maniaca del controllo, molto precisa, ma è anche molto romantica. Mi porta la colazione a letto, mi scrive dei messaggi all’improvviso”.