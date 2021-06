È stato un percorso lungo e tortuoso, non privo di ostacoli. Martina Grado, che alla fine è stata scelta dal tronista Giacomo Czerny a Uomini e Donne, ha parlato della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. Appena lasciato lo studio i due hanno iniziato a vivere il loro sogno d’amore. “Appena si sono spente le telecamere – hanno spiegato Martina e Giacomo – ci siamo guardati, abbracciati e abbiamo realizzato che tutto questo non era un sogno. Non vedevamo l’ora”

Lasciata Roma i due innamorati hanno raggiunto la Liguria dove Giacomo Czerny ha presentato Martina ai suoi genitori e poi si sono spostati a Bergamo da lei. Insomma tutto in grande stile, senza lasciare nulla al caso. Martina e Giacomo fanno sul serio, su questo non c’è dubbio. Ma prima di arrivare a questo il cammino è stato tutt’altro che lineare. “Si è trovato due belle, brave, intelligenti, quindi è stata tosta per lui” le parole dell’ex protagonista del programma di Canale 5.

Giacomo Czerny ha avuto difficoltà nello scegliere tra Martina Grado e Carolina Ronca. Una difficoltà che ha gravato anche sulle spalle di Martina che oggi infatti alla pagina Instagram Chiacchiere fra donne dice: “Ma anche per me perché comunque sarebbe stato anche più semplice avere come rivale una ragazza di un altro livello, ho dovuto veramente tirare perché è stato difficile”.





D’altra parte Martina Grado non fa mistero e dice che quella vista a Uomini e Donne è proprio la sua verà identità, il suo vero carattere, la sua personalità. In più occasioni la sua vivacità è emersa e lei non lo nasconde: “Mi sono proprio lasciata andare nei modi, perché quella è la mia spontaneità, ho detto ‘questa sono io, che ci posso fare?”. Adesso Martina, dopo tanto ‘penare’ è felice e sorridente. E il suo stato d’animo finalmente non ha patemi.

“L’idea – ha spiegato qualche giorno fa Martina Grado – è quella di restare attaccati in questi giorni. Stiamo cercando di capire come gestire la lontananza e cosa sia meglio fare per noi. Entrambi abbiamo la volontà di portare avanti ciascuno i propri obiettivi, ambizioni e lavoro, ma con il desiderio di poterci incastrare in tutto questo”. Se la scelta di Giacomo Czerny è stata difficile, adesso tra i due non ci sono nuvole e entrambi sono pronti per vivere la loro relazione intensamente e senza problemi.