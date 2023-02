Mario Giordano su Fedez, il giornalista ritorna sulla spinosa questione. Pochi giorni fa il rapper italiano ha parlato attraverso i social rivelando ai fan un fatto alquanto spiacevole. Stando alle parole del marito di Chiara Ferragni, una giornalista di Fuori dal coro avrebbe iniziato a indagare sul suo orientamento sessuale alla luce di quanto avvenuto con Rosa Chemical sul palcoscenico di Sanremo 2023.

Mario Giordano risponde a Fedez in diretta tv. Pochi giorni fa, il rapper ha rivelato ai fan un fatto decisamente spiacevole che tira in ballo la trasmissione del giornalista, rendendo noto, attraverso i social, uno stralcio di telefonata in merito all’inchiesta che la giornalista di “Fuori dal coro” pare stia conducendo sul suo conto: Fedez fa sapere a tutti che la giornalista sta chiedendo “ai miei amici se sono omosessuale”. Il marito di Chiara Ferragni ha aggiunto: “Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale: se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste”.

Mario Giordano risponde a Fedez in diretta tv: “Giusto due paroline…”

Poi il duro attacco a Mario Giordano e alla trasmissione: “Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al c***o”. Come molti di voi già sapranno, il conduttore di Fuori dal coro ha replicato nel giro di poco tempo smentendo i fatti: “Caro Fedez ti sei sbagliato: Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

Ma a distanza di qualche giorno, il giornalista non ha voluto tacere dedicando a quanto accaduto ancora qualche parola di chiarimento. Una puntata di Fuori dal coro aperta con la gigantografia di Fedez sullo schermo, poi la verità di Mario Giordano davanti al pubblico in studio e a casa: “Fedez… due paroline. Due paroline gliele devo dire perché era quasi onorato perché lei è stato per una settimana protagonista sul palco di Sanremo”

E ancora: “Non parla per giorni e, dopo una settimana, il primo video lo dedica a me. Mi sono sentito onorato. Certo, il video non era proprio elegante, eh! Non ha avuto proprio parole gentili”, per poi aggiungere: “Fedez, voglio tranquillizzarla. I testicoli sono a posto, è tutto regolare. Per quanto riguarda la voce, l’ho già detto anche altre volte qua e altrove. È un difetto fisico che peraltro mi ha anche fatto a lungo soffrire nella mia vita. Mi stupisce, però, che lei… il paladino dei diritti civili, il grande difensore sul palco di Sanremo della civiltà… lei si attacchi ai difetti. Se ha qualcosa da dirmi, mi attacchi su quello che dico, su quello che penso, non attacchi le persone sui difetti fisici soprattutto si è campioni dei diritti civili”.