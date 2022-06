Durante la puntata di lunedì 20 giugno dell’Isola dei Famosi non sono mancati i momenti divertenti. Uno di questi ha coinvolto Marialaura De Vitis, la naufraga reduce dall’esperienza a La Pupa e il Secchione. Spesso i naufraghi vengono punzecchiati da Nicola Savino, opinionista in studio. E questa volta è toccato proprio a Marialaura De Vitis: così il conduttore ha ricordato la storia tra la ragazza e Paolo Brosio.

All’Isola dei Famosi è abbastanza frequente che vengano fuori simpatie tra i naufraghi. È il caso di Marialaura De Vitis e Luca Daffrè, due concorrenti che sono arrivati in corso d’opera e non hanno iniziato l’avventura dal primo giorno con gli altri naufraghi. Con il passare dei giorni i due si sono molto avvicinati. Oltre alla giovane modella, però, un’altra naufraga ha fatto apprezzamenti sul Luca Daffrè, ovvero Carmen Di Pietro che ridendo e scherzando ha mostrato un certo interesse per il bel modello.





Marialaura De Vitis e Luca daffrè in studio scherzano: “Capitela”

Quando nella semifinale dell’Isola dei Famosi si è arrivati al momento di dover scegliere, per Luca, chi salvare tra le due contendenti alla fine di una prova, e parlando con le due naufraghe la regia mostra i video di questa vicinanza con Marialaura De Vitis. La ragazza, infatti, aveva raccontato anche di aver fatto un sogno con protagonista proprio l’amico naufrago che inizia a raccontare su insistenza di Vladimir Luxuria.

“Cara Vladi, allora, ho sognato che avevamo lasciato l’Isola, stavamo in albergo sento bussare al vetro della finestra ed era Luca tutto incappucciato che mi diceva che gli mancavo e voleva salutarmi. Lo faccio entrare e parliamo”. Un sogno piuttosto casto che, infatti, scatena l’ilarità in studio con l’opinionista che continua chiedendo alla naufraga se si tratta di un amore vero o di un chiodo schiaccio chiodo. Marialaura De Vitis risponde: “No, amore vero è presto direi una bellissima conoscenza che vorrei continuare anche fuori”.

A questo punto nella discussione si intromette anche Nicola Savino che dice: “Beh però capitela, in fondo Luca è il sosia di Paolo Brosio, quindi lei proprio non ce la fa”, sottolineando la differenza tra il naufrago e il giornalista. La storia tra di loro terminò lo scorso anno e fu Marialaura De Vitis ad annunciare su Instagram la rottura: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno”.