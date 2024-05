Domenica 12 maggio è andata in onda la semifinale del Serale di Amici 23, tra colpi di scena, regole riviste per l’occasione e tanti ospiti. Anche questa semifinale si è svolta in tre manche con Maria De Filippi a guidare il tutto i giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè e ovviamente i coach. La puntata si è aperta con la sfida tra Marisol della squadra Zerbi-Celentano e Mida, alunno di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Come ormai sappiamo, la Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza concorrenti. La prima sfida è stata vinta da Marisol Castellanos. Al termine si è svolto il primo spareggio della semifinale per decretare il primo finalista: tra Marisol, Dustin, Holden e Petit è stata proprio Marisol a conquistare l’ambito posto in finale.

Amici 23, la rivelazione di Holden e Petit

La seconda manche è stata tra caratterizzata dalla sfida tra Dustin e Sarah e ad avere la meglio è stato il ballerino della squadra Zerbi-Celentano. Per la terza manche della semifinale di Amici 23 si sono sfidati Mida e Petit e la vittoria è andata a quest’ultimo. Durante la puntata, è stata svelata una curiosità molto particolare e ha riguardato Holden e Petit.

Al termine della manche, dove poi è stato decretato Petit come terzo finalista, i due alunni sono stati protagonisti di un curioso siparietto. I due cantanti hanno parlato del loro rapporto e fatto rivelato una curiosità che li riguarda: “Abbiamo studiato nello stesso liceo, non ci conoscevamo”. “È una storia un po’ strana”, ha detto Petit come riporta Novella 2000. “Lui andava a scuola, nella mia stessa scuola. Facevamo lo stesso liceo. Viviamo nella stessa zona e ci ritroviamo qui….”, ha detto l’alunno.

Così Maria De Filippi ne ha voluto sapere di più e soprattutto se i due si conoscessero già: “No, non ci conoscevamo”, ha rivelato Petit. Poi il figlio di Paolo Carta ha aggiunto: “Siamo di età diverse, però ha fatto il mio stesso liceo. Non ci conoscevamo. Ma è vero che ultimamente abbiamo legato molto. Io ho grande rispetto per Petit e mi piace molto per quello che fa e sono felice di condividere questa esperienza con lui”.