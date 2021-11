Negli ultimi 25 anni è diventato il programma televisivo di appuntamenti più celebre d’Italia. Senza alcun dubbio. La creatura di Maria De Filippi si è imposto, oltre che come dating show, anche come una sorta di fenomeno di costume. I tronisti, i cavalieri e le dame sono stati oggetto di ammirazione, scherno, perfino imitazioni e sberleffi da parte di comici. Indimenticabile il “Claudiano” di Claudio Bisio, che risate! Era Zelig nel 2008.

Uomini e Donne era all’apice del successo. Ma negli ultimi anni, come accade anche alle trasmissioni più fortunate, gli autori sono stati costretti ad inventarsi qualcosa di nuovo. Sia per ringiovanire il format, sia, magari, per attirare nuovi telespettatori. Basti pensare ad esempio al Trono Over, comparso a partire dal 2010 con protagonisti uomini e donne dai 40 in su. Ora, per Maria De Filippi e il suo programma sembra essere arrivato il momento di un’altra piccola grande rivoluzione.

A lanciare l’indiscrezione è il solitamente ben informato Amedeo Venza. L’esperto di gossip che, non soddisfatto dei suoi oltre 100mila follower solo su Instagram, la sera si fa anche delle dirette con altri gossippari, ha parlato. Tra un post e l’altro – l’influencer si occupa anche ovviamente di Grande Fratello Vip – ecco la bomba che riguarda da vicino Uomini e Donne di Maria De Filippi.





“È sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione Vip!” l’annuncio a sorpresa dell’esperto di gossip sul suo profilo Instagram. Naturalmente appena hanno sentito questa incredibile novità gli appassionati hanno sono sobbalzati. Si tratterebbe di una rivoluzione.

Che poi, oh, la differenza tra vip e non vip è davvero sottile, a volte del tutto insignificante. Basti pensare che gente sconosciuta diventa “vip” proprio dopo aver partecipato al programma di Maria De Filippi.., Comunque staremo a vedere quello che succederà. Intanto, quel che è certo, almeno secondo l’esperto , è che “alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio”. Di chi si tratterà? E gli uomini? Ah, saperlo!