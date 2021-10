“Era nell’aria”. Maria De Filippi, ora è ufficiale: si scopre dopo la puntata di Tu si que vales

Maria De Filippi, un risveglio da leonessa. La padrona di casa di Ballando con le stelle continua a fare non poca fatica per conquistare il primo posto sul podio. Una sfida di ascolti tv sempre più agguerrita per il meritato premio da aggiudicare al programma che riesce a tenere incollati al piccolo schermo quanti più telespettatori possibili. E per il sabata sera italiano, Queen Mary resta la regina indiscussa, ma con una piccola differenza.

Due colossi della televisione che come ogni sabato sera si sfidano fino all’ultimo telespettatore. Chi avrà vinto la sfida degli ascolti Auditel di sabato 23 ottobre 2021? Per il talent show in onda su Canale5 la sesta puntata schiera sempre la sua squadra vincente, composta da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez e Gerry Scotti. E il successo, infatti, è assicurato.

Da un lato, dunque, Tu sì que vales, dall’altro Milly Carlucci con il suo Ballando con le stelle. Ma la vittoria per la conduttrice di casa Rai non arriva per un pelo. Maria De Filippi e la sua squadra conquistano il podio aggiudicandosi uno share pari al 23,8%, ma per Ballando con le stelle il distacco è minimo, con uno share pari a 23,3%.





Mediaset conquista 4.227.000 spettatori portando a casa la vittoria, contro la corazzata di Milly che ha convinto ben 3.716.000 spettatori (22.3%). E il resto della programmazione? Ecco i risultati della sfida conclusasi di poche ore.

Non male Rai 2 con S.W.A.T. St 4 Ep 1 – Ferite aperte e S.W.A.T. St 4 Ep 2 che hanno convinto 942.000 spettatori (4.3%), mentre su Rai3 Presa diretta – Il virus perfetto ha conquistato 1.038.000 spettatori (5.4%), contro Italia 1 e La Bella e la Bestia che ha intrattenuto 969.000 spettatori (4.7%).

Su Rete 4 Agente 007 – Una cascata di diamanti ha avuto un ascolto medio di 564.000 spettatori (2.9%), mentre la La7 con Versailles ha registrato 257.000 spettatori (1.4%). E per concludere Tv8 e Million Dollar Baby ha raccolto 251.000 spettatori (1.3%), poco più il canale Nove con Casamonica con 288.000 spettatori (1.4%).