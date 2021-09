Maria De Filippi, un vero e proprio show. Insieme ai compagni di avventura, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, l’insuperabile Queen Mary viene messa di fronte alla più grande prova di sempre: il salto in alto. Uno show quello sul palcoscenico di Tu sì que vales. Ma tutto, con la presenza in studio di un ospite d’eccezione.

Da non crederci, eppure è accaduto davvero. Un vero e proprio spettacolo, a tutto tondo, quello a cui il pubblico italiano ha assistito, e una Maria De Filippi pronta a mettersi faccia a faccia con le sue capacità atletiche.

Ebbene si, perché il salto in alto non è da tutti, ma con un campione accanto si può. Presente anche l’atleta olimpico Gianmarco Tamberi che da quel 2016 in seguito all’infortunio ha continuato a trovare sempre e solo la voglia di dare il meglio di lottare.





“Di momenti in cui mi guardavo allo specchio dicendomi che stessi provando a fare qualcosa di impossibile ce ne sono stati molti. Nei volti delle persone che mi stavano vicino vedevo tanto rispetto, comprensione, sostegno”, ha raccontato il campione di fronte alle telecamere di Verissimo.

E di fronte alla storia di Gianmarco, i giudici trovano la forza di provarci con occhi lucidi, ma anche con il desiderio di rendere omaggio al campione. Maria De Filippi sfida dunque l’impossibile al cospetto dello sguardo esterrefatto dei colleghi. Rincorsa presa e dritta fino all’asta. Il salto, poi gli applausi tra emozione e apprezzamenti. Prova superata.