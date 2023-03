Maria De Filippi è tornata a lavoro dopo la scomparsa del marito, il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio in una clinica di Roma dove era ricoverato da qualche settimana. Un periodo di lutto e poi il ritorno in televisione con i programmi di cui Maria è ideatrice, produttrice e conduttrice.

Il primo programma è stato Amici, con la registrazione della puntata che è andata in onda domenica scorsa. Prima della messa in onda la conduttrice ha voluto inviare un messaggio al suo pubblico. Una breve lettera in cui ha ringraziato tutto il suo pubblico per la vicinanza e l’affetto inviato dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo.

Leggi anche: “C’è preoccupazione per lei”. Allarme su Maria De Filippi: parlano da molto vicino





Maria De Filippi, la soffiata dei collaboratori dopo il ritorno in tv

“Vorrei ringraziare tutti voi per vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria”, il messaggio scritto da Maria De Filippi e mandato in onda pochi secondi prima della messa in onda della puntata di Amici, il talent show ideato da lei oltre vent’anni fa.

“Riprendo a lavorare perché così mi hanno insegnato”, ha detto Maria De Filippi dopo la settimana di lutto per la morte di Maurizio Costanzo. E così, come avrebbe fatto anche il giornalista, ha fatto lei. È tornata a lavoro per andare avanti e continuare la sua vita. In pubblico Maria De Filippi è sembrata molto tranquilla, ma in privato, come è comprensibile, le persone a lei vicine avrebbero notato un profondo dolore.

A rivelarlo al settimanale DiPiù sono stati alcuni collaboratori della conduttrice Mediaset. “È ancora molto provata” spiegano alcuni collaboratori al settimanale. Ora servirà del tempo per metabolizzare la scomparsa di Maurizio Costanzo, una scomparsa che ha colpito l’Italia intera. E sicuramente il lavoro sarà un ottimo alleato per la conduttrice, come lo sarebbe stato per il marito.