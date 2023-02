“Perché ha fatto la foto”. Selfie con la De Filippi sulla bara di Costanzo, in treno la vergogna del ‘fan’: beccato così, cosa ha detto

Maria De Filippi, choc alla camera ardente. Un momento difficile e delicato per la regina della tv che sta vivendo la dolorosa perdita del marito, Maurizio Costanzo. In onore del colosso del mondo dello spettacolo e della televisione venuto a mancare all’età di 84 anni, in Campidoglio è stata allestita la camera ardente, aperta ai familiari, colleghi e amici, ma anche ai cittadini comuni. E tra centinaia di persone in fila per porre l’ultimo saluto al condottore, anche un fan che ha chiesto un selfie a Maria De Filippi nel peggiore dei momenti.

Il fan chiede un selfie a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo. Le immagini continuano a fare discutere tra l’incredulità e il biasimo in seguito alla richiesta del fan che non ha dimostrato alcuna sensibilità in un momento così tanto difficile per tutti, soprattutto per Maria De Filippi che dopo 33 lunghi anni trascorsi al fianco del conduttore, si trova davanti alla dolorosa realtà della perdita. Eppure, la regina della tv non ha esitato un solo attimo per stringere la mano alle centinaia di persone in fila alla camera ardente in Campidoglio.

Il fan chiede un selfie a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo: il racconto choc dal treno

Signorile, composta nel dolore, ma visibilmente provata, Maria De Filippi ha voluto ringraziare i fan accorsi alla camera ardente. Ecco dunque Maria De Filippi fermarsi per stringere molte mani e ricevere le condoglianze fino a quando un fan ha posto la richiesta inopportuna di poter scattare un selfie. Polemica e indignazione contro l’uomo che ha mancato di rispetto in un momento di tanto dolore. E a distanza di ore da quel fatto, anche il racconto di Michele Dalai che ha rivelato sui social di aver incontrato in treno l’uomo del selfie a Maria De Filippi.

Questo il racconto di Michele Dalai: “Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi. Lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata”. E ancora: “Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio. Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere. In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli. Per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene”.

Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo pic.twitter.com/tSBYzPMf9a — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 26, 2023

“In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stron**ta. Non una volta. Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni. Tante care cose a tutti, scendo dal treno. Scendo”, ha concluso il noto scrittore, autore televisivo e conduttore lasciando ai fan le dovute considerazioni sui fatti. La camera ardente in Campidoglio è rimasta aperta fino a domenica pomeriggio, prima dei funerali solenni che si terranno lunedì alle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.