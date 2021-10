“Ci siamo davvero”. Maria De Filippi, la conferma ufficiale dopo cinque anni

Bella notizia per Maria De Filippi e il suo pubblico. Stavola sembra che ci siamo davvero per vederla all’opera con una trasmissione, attesa da molto. Si era vociferato di questo da tantissimo tempo, ma adesso il momento sembra essere davvero maturo ed è pronta a sorprendere ancora. Le indiscrezioni erano diventate sempre più insistenti e ora è arrivata anche una vera e propria conferma. Anche se ovviamente bisognerà attendere ancora per avere nei minimi dettagli tutte le informazioni su questa novità.

Soltanto qualche ora fa vi abbiamo riferito di un’altra notizia riguardante la regina di Mediaset e ‘C’è posta per te’. Per proporsi a ‘C’è posta per te’ non sarà più possibile usare il fax, ma un altro mezzo tecnologico. Si è deciso di puntare su WhatsApp, infatti le persone potranno inviare un messaggio al numero 3371429453. In alternativa si potrà effettuare una telefonata allo 0637352900. Infine, c’è anche una terza possibilità: sul sito ‘WittyTv’ si può compilare un modulo proprio per mettersi in contatto con la redazione.

La trasmissione in questione è stata studiata attentamente e costruita dalla casa di produzione di Maria De Filippi, anche se molto probabilmente non ci sarà lei alla conduzione. Si tratta però di un lavoro messo a punto con grande meticolosità, quindi si attendono risultati importanti. Era da cinque anni che la conduttrice tv stava pensando seriamente a questo programma, quindi ora c’è desiderio di ottenere i frutti sperati. Ma andiamo a vedere dunque di cosa stiamo parlando esattamente.





Sulla pagina di ‘Witty Tv’ è apparso l’annuncio su ‘Ultima Fermata’, un reality show che dovrà occuparsi di coppie in crisi. Dunque, i casting sono stati aperti e si parlerà di persone che stanno attraversando un periodo di grandi difficoltà amorose e che grazie alla trasmissione cercheranno di trovare una soluzione. L’obiettivo sarebbe quello di mettersi in competizione con ‘C’era Una Volta L’Amore’ di Real Time. Cinque anni fa si parlò di Stefano De Martino come presentatore, mentre ora non si hanno rumor in merito.

Stando ad altre indiscrezioni sempre in riferimento a Maria De Filippi, potrebbe non proseguire con ‘Temptation Island’, che sarebbe sostituito proprio da ‘Ultima Fermata’. Manon è dato sapere se Filippo Bisciglia in questo caso traslocherebbe in questa trasmissione. Le prossime settimane potrebbero già rivelarsi decisive per apprendere qualche informazione maggiore.