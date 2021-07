“C’è una novità…”. Bomba su Maria De Filippi, la nota arriva dai vertici Mediaset

Nomi che arrivano, nomi che partano, e poi c’è Maria De Filippi. Pier Silvio Berlusconi ha rivelato grosse novità in arrivo per la moglie di Maurizio Costano. Lo ha detto a margine della presentazione del nuovo palinsesto che ha fatto male, e molto, a Barbara D’Urso, Elisa Isoardi e Alessia Marcuzzi. “Barbara d’Urso ha fatto un grandissimo lavoro, ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità”.



“Abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra. La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in prime time di intrattenimento”. Ha detto Pier Silvio Berlusconi prima di parlare di Maria De Filippi.



“Il contratto con Maria De Filippi è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c’è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire in più.” Insomma, dopo Tu si que vales, Temptation Island, Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te: un nuovo gioiello andrà in onda nel 2021/2022. Niente male.







Ma ser per Maria De Filippi tutto va alla grande, così non è per Alessia Marcuzzi. Dopo 25 anni ha detto addio a Mediaset. Una decisione non indolore che ha motivato con un lungo post sui social. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via. Salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”.



E poi ha continuato. “La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono”. Nonostante tutto il 2020, per Maria De Filippi è stato un anno fruttifero. Nelle sue tasche sono andati un utile di 2,5 milioni di euro.