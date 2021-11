“Averti perso è un dramma”. Maria De Filippi in lutto: “È tristissimo, se n’è andato”

Momento difficilissimo per Maria De Filippi, colpita da un lutto avvenuto nelle scorse ore. Nonostante lei non abbia profili social per sua scelta, stavolta non ha potuto non diramare un suo messaggio in memoria di una persona fondamentale nella sua vita. Ha quindi scritto un suo pensiero sulla pagina ufficiale Instagram di ‘Witty Tv’ e in tanti hanno voluto starle vicino e hanno espresso le loro condoglianze. Un dolore troppo grande per la conduttrice televisiva, che ha condiviso con lui periodi indimenticabili.

Questo il commovente addio di Maria De Filippi: “Lui è un amico, un collega, un poeta, un personaggio dalle mille meravigliose risorse e dalle mille inaspettate angolazioni caratteriali. Con lui abbiamo costruito e raccontato tutto. Oggi se n’è andato a modo suo, senza arrendersi ad una vita che lo avrebbe voluto morigerato, attento e prudente ossia tutto il contrario di quello che lui avrebbe voluto dalla vita. Perderlo è drammatico e tristissimo, ma forse lui saprà obbligare alle sue regole il posto dove da oggi sarà. Maria”.





La tristezza e il dolore di Maria De Filippi sono scaturiti dalla perdita di Paolo Pietrangeli, deceduto all’età di 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro un brutto male. Nella sua vita era stato cantautore, regista, sceneggiatore e scrittore. Inoltre, era stato proprio regista dei programmi ‘Amici’ e ‘C’è posta per te’ e anche della storica trasmissione del marito Maurizio Costanzo, il ‘Maurizio Costanzo Show’. Il primo a dare la triste notizia era stato il presidente di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo.

Una delle ultime apparizioni pubbliche di Paolo Pietrangeli è avvenuta negli studi romani di La7, ospite di Propaganda Live. Diego Bianchi, grande estimatore dell’artista, lo aveva invitato a maggio 2019. Nell’occasione aveva cantato i suoi maggiori successi in diretta, per la gioia del pubblico in sala. Pietrangeli oltretutto era stato premiato lo scorso ottobre al premio Tenco.