Sabato scorso Maria De Filippi è tornata a emozionare il pubblico di Canale 5 con una nuova puntata di C’è Posta per Te. Storie emozionanti, incontri dopo anni e anni e ospiti eccezionali anche il 5 marzo. “Regalo speciale” dei protagonisti della puntata i campioni della Nazionale e difensori della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci e lo chef stellato e giudice di Masterchef Antonino Cannavacciuolo.

Ancora una volta Maria De Filippi ha vinto la sfida degli ascolti, ma sono in calo dall’inizio della stagione. Sabato 5 marzo 2022 C’è posta per te ha infatti raggiunto 4.643.000 telespettatori e il 26,39% di share, contro la media di cinque milioni e mezzo che aveva ottenuto nel corso della prima parte della stagione.

Maria De Filippi, marca e prezzo dell’abito di C’è posta per te

Diverse le storie raccontate da Maria De Filippi, che con la sua incredibile capacità di arrivare al cuore delle persone riesce a tenere incollati i telespettatori parlando di lutti, tradimenti e ricongiungimenti nello show del sabato sera arrivato alla 25esima edizione. Ma il pubblico più attento nota sempre anche il suo look, firmato ancora una volta Louis Vuitton.





La settimana precedente Queen Mary aveva scelto un abito col cuore, sempre della nota griffe francese, mentre sabato scorso ha indossato il vestito skater. Si tratta di un modello in tweed in misto lana e cachemire. È caratterizzato da gonna a balze e maniche corte e soprattutto da dettagli in lurex ed elementi borchiati.

Magari a vederlo così non lo direste, ma questo abito raffinato e allo stesso tempo “rock” sfoggiato da Maria De Filippi costa una vera fortuna: quasi 3mila euro! Sul sito ufficiale del marchio viene infatti venduto a 2.900 euro. A completare l’outfit, poi, décolleté neri con tacco vertiginoso di Gianvito Rossi e gli ormai iconici occhiali da vista con la montatura gold firmati Kyme.