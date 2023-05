In tanti se lo chiedono da tempo e ora finalmente è arrivata una risposta. Scoperto infatti qualcosa di importante su Maria De Filippi, in particolare quanto guadagna a Mediaset. Sono stati fatti un bel po’ di conti in tasca alla popolare conduttrice televisiva, protagonista nell’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi con trasmissioni di grande successo. Lei è padrona assoluta di Canale 5 con Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te e anche con Tu sì que vales.

Adesso però è stato finalmente risolto il mistero sul denaro che riesce ad accumulare. Maria De Filippi fa dei numeri stratosferici, infatti si è saputo quanto guadagna grazie a Mediaset e soprattutto alla sua casa di produzione Fascino. A rivelare ogni dettaglio è stato il giornalista Claudio Plazzotta di Italia Oggi. Poi la notizia è stata pubblicata anche dal sito Blastingnews e ormai sta facendo il giro della rete, dato il grande interesse dei telespettatori.

Maria De Filippi, svelato quanto guadagna a Mediaset

Numeri strabilianti quelli riferiti da Italia Oggi su Maria De Filippi, infatti dopo che si è scoperto quanto guadagna a Mediaset in tanti saranno rimasti a bocca spalancata. Certamente il suo lavoro le causa uno sforzo notevole, dato che ha a che fare con diverse trasmissioni differenti. Il giornalista Plazzotta ha scritto: “Maria De Filippi è premiata con altri compensi annuali milionari, quale star assoluta del palinsesto Mediaset“. E poi è stato detto quanto percepisce grazie alla Fascino.

Parlando della sua casa di produzione, si sa che l’anno scorso ha avuto 75 milioni di ricavi e circa 12 di utili. Il patrimonio è di 40 milioni e poi Italia Oggi ha aggiunto che c’è sempre stata la divisione degli utili in dividendi, quindi Maria De Filippi ha ottenuto 2,5 milioni nel 2020, 3,2 milioni nel 2021 e adesso dovrebbe avere 5,9 milioni grazie al lavoro svolto nel 2022. Vedremo se giungeranno conferme anche dalla stessa presentatrice televisiva.

In queste ore Maria De Filippi è invece alle prese con una situazione delicata ad Amici 22, a causa dell’ingresso del Covid che ha contagiato alcuni allievi. Ma alla fine la prossima puntata del serale dovrebbe andare regolarmente in onda sabato 6 maggio.