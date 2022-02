Si chiama “Ultima fermata” ed è un nuovo programma che andrà in onda su Canale 5 e che è prodotto dalla Fascino, di Maria De Filippi. Da tempo si parlava di questo format che poi non è mai arrivato in tv. Ma adesso sembra essere la volta buona. Ultima Fermata, quindi, mette le coppie che vi parteciperanno davanti ad una scelta e all’opportunità di riflettere in maniera decisiva sulle sorti di un amore, soprattutto quando si ha la sensazione che qualcosa non stia andando per il verso giusto.

“Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia – si legge sul profilo Instagram di Witty Tv -: si è insieme su uno stesso binario, verso un’unica destinazione… ma a volte è necessaria un’ultima fermata per decidere se è giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre!”. Secondo quanto emerge dai requisiti richiesti per partecipare ai casting, è necessario che a prendere parte al programma ci siano coppi le cui storie si trovano a dover prendere una svolta, magari definitiva”.

Ora arriva anche una importante indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. E riguarda la persona che dovrà tenere le fila del programma. Maria De Filippi l’avrebbe individuata in Giulia De Lellis, la famosa influencer che si è fatta conoscere per la partecipazione a Uomini e Donne e per la relazione con Andrea Damante. Il ruolo di Giulia De Lellis dovrebbe essere quello di voce narrante del programma.





Al momento l’indiscrezione non è stata confermata né da fonti ufficiali, né dalla diretta interessata. Inizialmente si era ipotizzato che quel ruolo potesse essere affidato a Stefano De Martino. Ma stando al settimanale diretto da Signoretti, la scelta sarebbe ricaduta su Giulia De Lellis che la scorsa estate ha condotto su Discovery il reality Love Island. Insomma pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia mantenuto un buon rapporto con Maria De Filippi e la nota conduttrice potrebbe affidare a lei il lancio di questo nuovo format.

Resta in bilico la seconda stagione di Love Island. Lo scorso settembre, in occasione della presentazione dei palinsesti Discovery si era fatto il nome dell’influencer per un’ipotetica seconda stagione del programma, al momento ancora non confermata. Potrebbe trattarsi della possibilità di un mancato rinnovo, considerando i dati di ascolto tutto sommato non brillanti della prima edizione, al pari di un cambio di decisione da parte di Giulia De Lellis che avrebbe la possibilità di tornare a Mediaset al timone di un programma tv.