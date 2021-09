“Maria? Mai più sentita”. Tale e quale Show, l’ex allievo di Amici spara a zero sulla conduttrice. Volano parole grosse

Maria De Filippi, la frecciatina dell’ex Amici. Sono passati circa 20 anni da quando il cantante è stato il primo vincitore del talent che all’epoca era ancora conosciuto come Saranno Famosi. A parlare dopo tanto tempo è proprio Dennis Fantina, tornato alla ribalta per la partecipazione a Tale e Quale Show.

Maria De Filippi, doppio duro colpo. Il team della giuria di Tu sì que vales incassa la sconfitta contro lo show di Amadeus sul palcoscenico di Verona. Ma non solo, perché per Queen Mary arrivano anche le parole di Dennis che durante l’esibizione sul palco di Carlo Conti ha vestito i panni di Claudio Baglioni.

Un siparietto molto divertente con Enzo De Lucia che fingeva di essere Maria De Filippi, ma il gioco dei travestimenti ha dato modo al cantante di togliere qualche sassolino dalle scarpe. Infatti al cospetto di un bravissimo Pierpaolo Pretelli nei panni di Sangiovanni, Denis ha avuto modo di ‘scatenarsi’.





“Noi ci siamo conosciuti 20 anni fa”, ha detto il comico con la parrucca bionda e microfono in mano. E dunque Dennis ha risposto prontamente: “Eh poi ci siamo persi di vista”. Insomma, un modo come un altro per ricordare alla moglie di Maurizio Costanzo, che il vincitore di Saranno Famosi non è mai arrivato nessun invito per prendere parte ai tanti rinomati programmi della conduttrice.

Sposato con Sabina nel 2005, Denis Fantina ha sempre preferito mantenere una certa discrezione. Ma nonostante questo, si sa che il cantante non solo ha trovato l’amore della sua vita, ma è anche diventato papà di Neal e Nathan. E tra i due, è proprio Neal ad aver preso dal papà la passione per la musica.