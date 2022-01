“Ancora lei!”. Maria De Filippi, meravigliosa notizia. Tutti in piedi per la conduttrice di C’è posta per te

Maria De Filippi super star. Nella puntata di ieri la conduttrice si è confermata leader degli ascolti del sabato. Nella serata di ieri, sabato 29 gennaio 2022, su Rai1 Porta a Porta – Tg1 Speciale, in onda dalle 21.47 alle 24.24, ha conquistato 1.660.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.30 alle 24.51, ha raccolto davanti al video 5.627.000 spettatori pari al 31.1% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.173.000 spettatori (4.8%) e FBI International da 1.314.000 (5.6%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 3 hanno intrattenuto 1.136.000 spettatori (4.9%).



Su Rai3 La Conferenza ha raccolto davanti al video 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica Quirinale totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 In Onda – Speciale Quirinale ha registrato 1.142.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su Tv8 Un Marito per Natale ha raccolto 374.000 spettatori con l’1.7%.



Su Nove Il Cacciatore di Anoressiche ha raccolto 243.000 spettatori e l’1% di share. Su Rai Premium la replica di Doc 2 si porta all’1.2% con 269.000 spettatori e su La5 quella del GF Vip allo 0.8% con 113.000 spettatori. Su Rai 1 la prima puntata di PrimaFestival, in onda dalle 21.39 alle 21.47, è stata vista da 2.525.000 spettatori con il 10.3% di share.







Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.501.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.505.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5.1% con 1.224.000 spettatori. Su R 4 Controcorrente ha raccolto 637.000 telespettatori con il 2.8% nella prima parte e 832.000 (3.5%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti segna 344.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 257.000 spettatori e l’1.1%.



Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.138.000 spettatori con il 17.4% di share e Avanti un Altro! ne segna 4.117.000 con il 20.1% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 386.000 spettatori (2.1%) e Squadra Speciale Cobra 11 623.000 (2.8%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 649.000 spettatori (3%). Su Rai3 il TG Regione informa 2.865.000 spettatori (13.5%) e Blob segna 1.230.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Un Altro Segnale Divino segna 255.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Beverly Hills Cop III arriva a 279.000 spettatori (1.5%).