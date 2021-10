Maria De Filippi, la dieta della più amata e seguita conduttrice italiana del piccolo schermo. Non mancano molti giorni per spegnere le candeline. Infatti il prossimo 5 dicembre Maria De Filippi ne spegnerà ben 60, eppure arriva al lieto evento in una perfetta e invidiabile forma fisica. Ecco svelato il suo segreto di bellezza.

Nella vita della conduttrice il lavoro e la carriera rappresentano senza alcun dubbio l’impegno principale, ma nella sua vita, Maria De Filippi ha anche tante altre passioni che coltiva da sempre. Grande appassionata di sport e di lunghe passeggiate all’aria aperta, la conduttrice ama uno stile di vita equilibrato e dinamico.

Ovviamente anche un regime alimentare ben pensato ha la sua importanza e infatti dietro alla forma fisica smagliante della conduttrice esiste qualche piccolo sacrificio, ma senza esagerare in troppe privazioni. Una dieta come segreto di bellezza, che permette non solo di vantare il giusto peso corporeo ma anche di mantenere una pelle sana e luminosa.





Per le più curiose e amanti della giusta ‘formula’ per un elisir quotidiano di bellezza, ecco la dieta adottata da Queen Mary. Carboidrati nemici numero uno? Nulla di più sbagliato. Maria De Filippi non se ne priva, ma limita solo le quantità. Un piatto di pasta a settimana, per una porzione che non sfora i 60 grammi, tutto condito con ingredienti semplici e nutrienti.

Via libera anche al pane, e la preferenza della conduttrice cade sul consumo di carni bianche e pesce, ricco di Omega3 e un toccasana per pelle, capelli e unghie. E sulla tavola, non possono mancare verdure a volontà e frutta fresca. Maria De Filippi non si priva mai di un buon avocado, fonte di minerali essenziali che contrastano la stanchezza mentale e la formazione dei radicali liberi.

Ma la giusta alimentazione deve sempre essere accompagnata anche dallo sport. Maria sceglie il crossfit, che pratica 4 volte a settimana, ma anche tennis ed equitazione.