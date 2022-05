“Al posto di Maria De Filippi”. Mediaset, la decisione pochi giorni dopo la fine di Amici 21

Mediaset deve inevitabilmente rivedere tutto, visto che Maria De Filippi ha terminato uno dei programmi più di successo dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Nella serata di domenica 15 maggio è stato annunciato il nome del vincitore di Amici 21, il cantante Luigi Strangis, che ha battuto il ballerino Michele nello scontro conclusivo e si è portato a casa la coppa e 150mila euro. E ora che succede a Canale 5? Il ‘Biscione’ ha già fatto sapere come intende sostituire la regina della tv.

Ma Maria De Filippi è protagonista a Mediaset anche con Uomini e Donne, che finirà nelle prossime settimane. Come riferito dal sito Blasting News, stanno già iniziando a circolare con forza i nomi di coloro che potrebbero sedersi sul trono di Uomini e Donne nella stagione televisiva 2022-2023. Si tratterebbe di Federica Aversano, che non è stata scelta dal tronista Matteo Ranieri; di Aurora Colombo che ha corteggiato per un periodo di tempo Luca Salatino e Federico Dainese, che non è stato scelto da Veronica Rimondi.





Maria De Filippi, la decisione di Mediaset sul post-Amici

Il sito La Nostra Tv si è posto un quesito molto interessante, infatti il sabato sera di Mediaset e in particolare di Canale 5 era coperto da Maria De Filippi grazie al serale di Amici 21. Ma ora che è tutto finito subito c’è chi si è chiesto cosa sarà trasmesso da adesso in poi. E ci sono già le prime interessanti informazioni. E novità sono previste anche nel pomeriggio, infatti ovviamente non ci saranno più i daytime del talent show e quindi anche qui il ‘Biscione’ è stato costretto a rimediare.

Per quanto riguarda la fascia pomeridiana, è stato disposto l’allungamento della soap opera Brave and Beautiful, infatti sarà trasmesso subito dopo la striscia quotidiana dedicata al reality show Isola dei Famosi fino all’inizio di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Ma La Nostra Tv ha anche saputo cosa verrà mandato in onda sabato 21 maggio al posto del serale di Amici 21. Stando a quanto riferito, Mediaset ha optato per i film e quindi durante la stagione estiva vedremo numerose pellicole interessanti.

Dunque, il 21 maggio sarà trasmesso il film L’ora legale degli attori Ficarra e Picone. Bisognerà attendere poi di volta in volta l’annuncio delle altre pellicole. Stando alle anticipazioni, si andrà avanti così fino al prossimo mese di settembre, quando inizierà una nuova stagione televisiva di Tu Si Que Vales. Non resta dunque che iniziare ad abituarsi all’assenza di Amici.

“Come spenderò i 150mila euro vinti”. Amici 21, Luigi Strangis emoziona: “Se lo meritano”