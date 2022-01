C’è grande attesa per la nuova puntata di ‘C’è posta per te’, in onda nella serata di sabato 22 gennaio su Canale 5. Maria De Filippi è pronta ad emozionare milioni di italiane con nuove storie commoventi e per certi versi drammatiche. Ma nonostante sia amatissima dal pubblico, c’è una parte di esso che sta manifestando una certa insofferenza in queste ore. Tutto è accaduto a causa di una notizia diramata alla vigilia dell’appuntamento televisivo. E sono partite le critiche immediate.

A proposito di ‘C’è posta per te’, da quest’anno grande novità a ‘Verissimo’. A partire dalla puntata di sabato 15 gennaio è cominciata una nuova avventura per Silvia Toffanin: uno spazio dedicato alle storie di ‘C’è posta per te’, La produzione ha annunciato la novità attraverso un comunicato stampa: previsto uno spazio che racconta il dietro le quinte del people show e uno dedicato alle reazioni a caldo dei partecipanti e su quello che è successo dopo. Ma vediamo adesso le ragioni delle lamentele dei telespettatori.

Oltre alle storie di gente comune che non riesce ad avere rapporti con parenti da diverso tempo, ‘C’è posta per te’ lascia spazio anche a vicende abbastanza commoventi con regali speciali. Infatti, ogni settimana ci sono degli ospiti vip che rendono speciale la serata di qualcuno. Ma ora che è uscito fuori il nome e cognome del personaggio famoso che entrerà in studio il 22 gennaio, sul web in tanti si sono scagliati contro il programma. Vorrebbero infatti inviti nuovi e non vip che già ci sono stati.





Ad essere protagonista nella prossima puntata di ‘C’è posta per te’ sarà l’attore Luca Argentero, protagonista con la serie televisiva ‘Doc – Nelle tue mani’ sulla Rai. Quando il pubblico ha saputo questa notizia ha commentato con messaggi tutt’altro che gratificanti: “Ancora lui, che noia. Uffa”, “Ma sempre gli stessi ospiti? Non cambiano mai”, “E poi sarà il turno di Luciana Littizzetto?”. Quindi, è stato chiesto ufficialmente a Maria De Filippi di variare di più per evitare dei copioni delle passate edizioni.

Luca Argentero, classe 1978, ha recitato l’anno scorso nel film ‘Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto’ e due anni prima in ‘Brave ragazze’. In televisione ha cominciato a recitare a ‘Doc – Nelle tue mani’ a partire dal 2020. A livello sentimentale è sposato dal 5 giugno 2021 con l’attrice Cristina Marino, con la quale ha avuto la figlia Nina Speranza, venuta alla luce due anni fa.