Maria De Filippi, ma anche Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi è tornata in tv il 13 novembre scorso con una nuova puntata di Tu sì que vales. Il programma del sabato sera di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la partecipazione di Giulia Stabile è quasi giunto alle battute finali e dal punto di vista degli ascolti ha trionfato sul diretto concorrente, ovvero Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Tu sì que vales ha totalizzato un totale di 4.530.000 telespettatori, pari al 27,42% di share. La quinta puntata dello show danzerino di Raiuno invece 3.535.000 telespettatori, pari al 21,21%. Per l’appuntamento di sabato scorso Maria De Filippi ha scelto un outfit di gran tendenza nell’autunno 2021: un tailleur a fantasia pied de poule.

Maria De Filippi, il tailleur costa una fortuna

La conduttrice, che in ogni suo programma dà lezioni di stile, ha scelto un completo molto raffinato ed elegante abbinato a top e tacchi neri. Il tailleur di Maria De Filippi è ovviamente griffato: porta la firma di Yves Saint Laurent, brand francese di cui è una grande fan. Più volte, infatti, lo ha scelto per presentare le sue trasmissioni.





Il prezzo dell’outfit di Maria De Filippi sfoggiato nell’ultima puntata di Tu sì que vales? Non proprio alla portata di tutti. Anzi. Solo la giacca in misto lana con colletto nero a contrasto e fodera interna in seta costa 2.190.000 euro. Il prezzo del pantalone è invece di 799 euro. Dunque a conti fatti il tailleur pied de poule di Queen Mary costa praticamente 3mila euro.

Di certo con questo completo a motivo optical “a piede di gallina” Maria De Filippi ha confermato di essere una regina di stile, attenta alle mode ma senza mai eccessi. Ultimamente infatti il pied de poule è infatti tornato di prepotenza in passerella, nei negozi e negli armadi. Un’altra amante di questa fantasia è Kate Middleton: in più di un’occasione la duchessa di Cambridge ha sfoggiato delle giacche con questa fantasia abbinandole anche a classici pantaloni neri.