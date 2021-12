Maria De Filippi ha appena compiuto 60 anni. Domenica 5 dicembre, giorno del compleanno della regina di Canale 5, una marea di vip hanno festeggiato la conduttrice di Amici, UeD e C’è posta per te. Anche in tv: Silvia Toffanin, per esempio, in apertura dell’appuntamento domenicale di Verissimo ha dedicanto un video tributo alla sua carriera e poi a sorpresa sono arrivati anche gli auguri di Piersilvio Berlusconi, che in collegamento ne ha lodato la professionalità e grande umanità.

Ancora, gli auguri dell’amica Luciana Litizzetto e Fabio Fazio, che durante la diretta di Che Tempo che Fa hanno anche provato a chiamarla sbagliando numero. E poi una quantità infinita di messaggi sui social: da Raffaella Mennoia a Kledi Kadiu passando per Veronica Peparini, Andreas Muller, Rudy Zerbi, Ida Platano e Ursula Bennardo. Tutti a celebrare Maria De Filippi.

Maria De Filippi, il prezzo del look ad Amici

Domenica 5 dicembre Maria De Filippi era in tv per la dodicesima puntata di Amici, che tra le tante sorprese ha visto la Medaglia Oreo e Disco D’Oro per LDA, l’eliminazione di Virginia in favore della nuova allieva Cosmary e quella di Guido. Il look scelto dalla conduttrice nel suo giorno? Sul palco di Amici si è presentata in total black e in versione certamente glamour ma anche molto ma molto rock.





Maria De Filippi ha scelto ancora di vestire Saint Laurent, un brand a lei molto caro che ha sfoggiato spesso nelle sue trasmissioni, anche nelle recenti puntate di Tu sì que vales. Ricordiamo il tailleur a motivo pied de poule abbinato a top e tacchi neri e anche l’outfit più sportivo ma non meno di tendenza scelto per la semifinale dello show del sabato sera: pantaloni di pelle sportivi in color senape con coulisse e camicia a quadri.



Nella puntata di Amici che ha coinciso con la sua festa, invece, Maria De Filippi è tornata al caro vecchio total black. Nel dettaglio, ha indossato una giacca monopetto leggermente over di Saint Laurent che costa 1.690 euro abbinata a un top di raso e leggings di pelle. Infine le scarpe must-have di stagione, i chelsea boots sempre di Saint Laurent che hanno un prezzo di 895 euro.