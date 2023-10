Guai per “C’è Posta per Te” e “Forum“. L’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha richiamato i due popolari programmi Mediaset per quello che è successo in alcune puntate. Stiamo parlando di show che da anni sono trasmessi, sono super conosciuti e molto amati dal pubblico. Sicuramente anche in passato ci sono state critiche e polemiche, ma forse mai come in questa occasione.

Si parla infatti di ‘sessismo’, un tema divenuto molto sensibile specialmente negli ultimi anni anche a seguito degli episodi di violenza e discriminazione nei confronti delle donne. In particolare sotto la lente di ingrandimento dell’Agcom sono finite alcune puntate di “C’è Posta per Te” e “Forum” andate in onda ad inizio del 2023. Ebbene l’autorità ritiene che in questi casi non sarebbe stata rispettata la “corretta rappresentazione della donna“.

Leggi anche: “Qui non ti vogliamo più”. UeD, decisione choc: il famoso cacciato in diretta. “Non lo dovevi fare”





Cosa è successo nelle puntate di “C’è Posta per Te” e “Forum”

In particolare il richiamo per sessismo è relativo alla puntata di “Cè Posta per Te” andata in onda lo scorso 7 gennaio. In quell’occasione Maria De Filippi ha presentato la storia di Valentina, una donna che dopo aver tradito il marito Stefano ha scritto al programma per chiedergli perdono. La conduttrice ha poi spiegato che Stefano in passato aveva avuto comportamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della moglie. Ebbene l’Agcom ha criticato come è stata raccontata la vicenda.

Il racconto, secondo l’Agcom, “fa emergere un modello di relazione di coppia connotato da violenza e un’immagine stereotipata della figura femminile”. Inoltre l’autorità sottolinea che Maria De Filippi “non ha stigmatizzato i comportamenti violenti e irrispettosi del marito”. La puntata di “Forum”, invece, è quella del 3 febbraio dove è stata presentata la storia di un padre separato che ha domandato l’affidamento esclusivo di suo figlio, già affidato alla mamma.

Per l’Agcom il discorso pronunciato dal giudice del programma “viola i limiti della correttezza in quanto attribuisce una responsabilità alla protagonista femminile della storia per il comportamento violento del protagonista maschile e la colpevolizza per l’aggressione subita”. In sostanza è come se alla vittima si attribuissero colpe che in qualche modo giustificano il comportamento dell’aggressore.

La commissaria Elisa Giomi, membro Agcom, ha ritenuto inoltre l’azione “un blando richiamo, quindi una misura del tutto inadeguata, all’emittente Rti che avrebbe invece beneficiato di un messaggio più chiaro. Entrambe le trasmissioni giustificano o addirittura empatizzano con gli uomini responsabili di aggressioni e mortificazioni ai danni delle proprie partner che sono inoltre colpevolizzate per i maltrattamenti subiti. Quindi si è trattato di due gravi episodi di normalizzazione di relazioni improntate alla sopraffazione di uomini sulle donne, derubricati a reciproche scaramucce da superare in nome dell’amore secondo un vecchio copione di romanticizzazione della violenza nel caso di “C’è posta per te”. Mentre in “Forum”, programma non nuovo alla vittimizzazione secondaria, questa volta si è arrivati ad un vero e proprio spregio a tutte le vittime di violenza maschile, che secondo le consulenti legali del programma fabbricherebbero accuse strumentali contro gli ex in fase di separazione”.

“Fatti molto gravi”. Amici 23, l’allieva amata dal pubblico appesa a un filo: furia Anna Pettinelli