C’è Posta per Te, per Maria De Filippi si mette male: l’ha saputo dopo la puntata

C’è Posta Per Te, così non vale. Il programmone Mediaset, condotto come sempre alla grande dalla signora della televisione italiana Maria De Filippi, ha vinto ancora. Nella gara degli ascolti del prime time del sabato sera, che di questi tempi, ma anche prima, vale oro, lo show di Canale 5 ha conquistato l’ennesima gemma di un percorso che dura da anni.

Nella sfida contro Affari Tuoi con il bravissimo Amadeus – a proposito ieri sera ci stava anche come ospite speciale o ‘guest star’ come dicono dall’altra parte dell’Oceano – un tale di nome Christian De Sica. Dicevamo, nella sfida contro Rai1 l’ha vinta ancora Canale5. Ma andiamo a vedere di cosa stiamo parlando.

Come scrive il puntuale Davide Maggio “su Rai1 Affari Tuoi – Formato Famiglia ha conquistato 3.691.000 spettatori pari al 16.6% di share nella prima parte dalle 20:49 alle 22:42 e 2.534.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte dalle 22:42 alle 23:42 chiamata Pacchi Celebrity”. Capite, parliamo di bei soldini. Volete sapere quanto, all’incirca? Beh, andiamo un po’ indietro nel tempo. Al 2010. La Stampa scrisse questo bell’articolo dove leggiamo che un punto di share equivaleva a 13 milioncini di euro. Ora, è passato del tempo, ma quanto si sarà mai svalutato?





Detto questo, Maria De Filippi, ha per l’ennesima volta dato una ottima prova di forza. C’è Posta per Te ha infatti appassionato 4 milioni e 643mila spettatori. Ovvero, udite udite, il 26,4% di share. Ma c’è un però.

Nonostante questi dati lusinghieri Gossip e Tv fa notare che ” sui numeri assoluti il people show registra un calo, molto leggero, per la seconda volta consecutiva (il 26 febbraio intercettò 4.7 milioni di italiani e il 19 febbraio ne interessò 5 milioni)”. Guarda caso stessa sorte del collega e rivale Affari Tuoi. Amadeus ha tenuto davanti alla tv 3,7 milioni di spettatori e share al 16,6% nella prima parte e 2.5 milioni di utenti e share al 14% nella seconda parte (il 26 febbraio: 3.9 mln e 17.4% / 2.4 mln e 14%).

Per chiudere, ecco gli ascolti degli altri: Su Rai 2 FBI 967.000, 4,36%. FBI International ha registrato 931.000 telespettatori, share 4,68%. Su Rai 3 Insider – Faccia a faccia con il crimine ha registrato 817.000 telespettatori, share 4,05%. Italia 1 con Inside Out ha avuto 1.120.000 telespettatori, share 5,16%. Su Rete4 il film 007 – Skyfall ha registrato 932.000 telespettatori, share 4,97%. Su La7 In Onda – Prima serata ha registrato 996.000 telespettatori, share 4,46%. Su Tv8 l’action movie Hancock con Will Smith ha totalizzato 276.000 telespettatori, share 1,3%. Infine sul Nove Putin – Ultimo Zar ha registrato 503.000 telespettatori, share 2,7%.