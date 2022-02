Maria De Filippi, nuovo look a sorpresa nello studio televisivo di C’è Posta per Te. La padrona di casa e reginetta degli ascolti del sabato sera italiano non fa che regalare momenti indimenticabili. Non solo un carisma e una professionalità senza pari, ma anche un’immagine di sè al passo coi tempi. Un outfit che spesso e volentieri si concede qualche ‘strappo’ alla regola.

Elegante e femminile, Maria De Filippi non prende certamente lezioni di stile da nessuno. E per la puntata del 26 febbraio la conduttrice ha pensato di fare il suo ingresso in studio con un abito che il pubblico tenderà a non dimenticare. Infatti proprio su Twitter sono ancora in molti a commentare l’outfit del tutto originale della padrona di casa.

Al passo con i tempi, ma anche con le ‘ricorrenze’. In pieno stile carnevalesco, ma sempre con raffinatezza, Maria De Filippi ha sfoggiato un abito ‘Arlecchino’ spiazzando tutti. E per chi se lo stesse domandando, purtroppo, l’abito non è decisamente alla portata di tutti. Infatti il capo vanta la grande firma di un brand particolarmente amato da Maria, quello di Yves Saint Lauren, rinomato soprattutto sulle passerelle parigine. Il prezzo? Tenetevi forti.





Quasi 2mila euro solo per l’abito, per la precisione 1.790 euro. Insomma, un fashion design che ha portato in studio un tocco di allegria con un vestito messo in movimento dai pois che arricchiscono il tessuto. Un abito che cade morbido pur esaltando le forme al punto giusto. E Maria De Filippi di certo non passa inosservata.

E facendo un bilancio complessivo, di puntata in puntata, la conduttrice ha quasi sempre indossato abiti per un valore compreso tra i 2.000 e i 5.000€. Come dire che anche l’occhio vuole la sua parte e quando Maria entra in scena c’è davvero da prendere appunti in quanto a stile ed eleganza.