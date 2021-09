“È ufficiale, c’è. Tutto confermato”. Amici 2021, Maria De Filippi e il suo staff hanno deciso

La nuova edizione di Amici è ormai alle porte. La prima puntata di Amici 2021 è prevista per sabato 18 settembre alle 14 e 10. Naturalmente, visti i risultati strepitosi dell’ultima stagione, c’è grandissima attesa per questo nuovo capitolo del talent show di Maria De Filippi. Intanto si è parlato molto delle novità, l’addio di Arisa e la sostituzione con Lorella Cuccarini per la prima volta insegnante di canto. Ma c’è grande curiosità anche per i professionisti che comporranno il cast.

Ebbene il sito “Quello che tutti vogliono sapere” ha reso noti i nomi dei ballerini che saranno protagonisti nel nuovo Amici. Tante conferme, una new entry e poi un ruolo speciale per lei, la vincitrice della passata edizione, Giulia Stabile. La ballerina ha firmato un contratto con la Fascino e sarà sicuramente tra le più presenti nella nuova stagione. Giulia mostrerà le coreografie che gli allievi dovranno ballare e poi potrà anche essere un sostegno per i ragazzi vista la sua esperienza nello show.

Per i balli latino americani Maria De Filippi e il suo staff potrà contare, ancora una volta, su Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Cambiando ballo e passando all’hip hop e street in generale ecco nuovamente Spillo e Andreas Muller. Quest’ultimo, vincitore di Amici e compagno di Veronica Peparini, a differenza di Amici 20 in cui era presente solo nel serale, sarà protagonista dall’inizio.





Grande gioia dei fan per la conferma di una delle ballerine più amate e apprezzate, ovvero Elena D’Amario. La brava professionista mostrerà ancora una volta le coreografie e dimostrerà agli allievi i pezzi. Saranno inoltre presenti ad Amici 21 sia Giulia Pauselli, specialmente per i pezzi classici e neo classici, e Marcello Sacchetta. Il quale anche in questa nuova stagione vestirà pure i panni del presentatore in alcuni frangenti. Infine sono stati confermati anche Sebastian Taveira, Giuseppe Giofrè e Simone Nolasco.

Molta curiosità attorno a quello che sarà il nuovo ruolo di Giulia Stabile. I suoi fan si aspettano, tra l’altro, molti passi a due, sia con Sebastian e soprattutto con Simone. Con quest’ultimo, infatti, la vincitrice di Amici 20 si è allenata tantissimo questa estate. Inoltre i due ballerini hanno dato un assaggio della loro intesa sul palco di Cervia nell’evento dedicato a Carla Fracci. Lì erano Romeo e Giulietta e hanno incantato tutti. Chissà cosa riserveranno ai telespettatori in questo nuovo, entusiasmante e attesissimo Amici 2021.