“Vogliono lui”. Marco Mengoni, svolta vera dopo Sanremo: il pubblico già in delirio

Marco Mengoni, le voci dopo la co-conduzione a Sanremo 2024. La 74esima edizione del festival della musica italiana si è conclusa ormai da diverse settimane, eppure il mondo del gossip non è certamente carente di notizie e di curiosità. Esattamente come quelle in merito al debutto del cantante nelle vesti di co-conduttore al fianco di Amadeus: vedere Marco Mengoni in un ruolo diverso dal suo sicuramente non capita tutti i giorni. Il debutto della serata di apertura di Sanremo ha portato buoni frutti per lui? Proviamo a capirlo insieme.

Le voci su Marco Mengoni dopo la co-conduzione a Sanremo 2024. Il cantante originario di Ronciglione non poteva che raccogliere consensi da parte del pubblico: tra performance musicali e sketch del tutto inaspettati, Marco Mengoni per molti è stata una vera e propria scoperta.

E pensare che per Marco Mengoni il palcoscenico sanremese è stato senza dubbio uno dei più significatvi nel corso della propria carriera musicale. Correva il 2013 quando Mengoni ha portato a casa la vittoria con il brano L’Essenziale. Un primo posto ambito anche con il brano Credimi ancora che però nel 2010 gli ha aggiudicato il terzo posto sul podio. Dal 2013 in poi Marco Mengoni ha saputo scalare la vetta del successo, lasciandosi conoscere e apprezzare anche al di là dei confini italiani.

Un palcoscenico fortunato per Mengoni, ma anche nelle vesti di co-conduttore? Stando alle indiscrezioni diffuse sul settimanale Oggi, si vocifera che Marco Mengoni abbia convinto a tal punto da muovere la Rai a offrirgli diverse possibilità sul piccolo schermo. Dal canto suo Mengoni si troverebbe dunque in un momento molto delicato: accettare o meno le occasioni di esplorare altri contesti professionali. Ma il settimanale entra ancor più nello specifico e sgancia una notizia ancor più interessante.

Stando alle colonne della rivista si apprende che la Rai avrebbe pensato di sollecitare il cantante in una collaborazione con Mahmood. E a tal proposito riecheggiano le parole del cantante di Tuta Gold che non troppo tempo fa aveva dichiarato: “Con Marco non ho ancora fatto niente, ma chissà? Vediamo cosa succede e cosa ci riserverà il futuro”.