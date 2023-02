Sono passate due settimane dalla vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo: una vittoria meritata che ha portato, oltre al trionfo, anche un corposo assegno. Di certo Sanremo sembra essere nel dna del cantante di Ronciglione (che 10 anni fa trionfò con L’Essenziale). Un festival pieno di messaggi, spesso divisivi ma sicuramente forti. “Finalmente -dice senza esitare Mengoni- Il festival è anche questo, la musica deve giocare un ruolo importante, la cultura deve veicolare dei messaggi”.



“Noi abbiamo una responsabilità, molte persone che ci seguono, e io ho provato sulla mia pelle in questi tredici anni che i messaggi arrivano”. Un festival che Mengoni ha vissuto con particolare emotività. “Questa cosa non cambierà mai, la mia emotività è il mio pregio e il mio difetto, ero molto carico emotivamente e mi sono lasciato andare ma erano lacrime di gioia”.

Leggi anche: “Lo state distruggendo”. Sanremo, la mamma di Blanco rompe il silenzio: la verità dietro l’ esibizione choc





Sanremo, Marco Mengoni: i numeri di un’azienda da record



Con la prima chiamata dopo il trionfo alla mamma. Sul suo brano Mengoni sottolineava: “Ho voluto dire tante cose ma sicuramente la più importante che ho provato sulla mia pelle è che bisogna saper imparare anche dagli schiaffi -spiega- Ed essere consapevoli che si può peccare nella vita, basta riprendersi e capire quello che si è fatto. Spero che sia arrivato”.



Tornando agli incassi, a fare i conti in tasca (per così dire) a Mengoni ci pensa quifinanza.it che spiega come al Festival non ci sia un premio in denaro in palio. “L’unico rimborso previsto – si legge sul sito – ammonta a 48.000 euro, ma si tratta di una somma destinata a coprire le spese sostenute per l’organizzazione e la produzione del brano presentato”.



Il grosso dei guadagni di Mengoni viene dalla vendita dei dischi, con un contratto con la Sony da 300mila euro e dalla società No Comment Opificio Musicale S.r.l., con sede a Milano. “Questa società si occupa di produzione e diffusione di poster, adesivi, libri, dischi e molto altro per i big della musica italiana. Secondo i dati depositati presso il registro delle imprese, il bilancio della società nel 2021 ha registrato un fatturato tra i 600.000 e 1.500.000 euro, con un utile pari a 101.000 euro”.